Enrique Riquelme pide a Florentino Pérez acordar un proceso electoral "más amplio" y acorde a las "democracias modernas"

Enrique Riquelme, mediante una carta publicada en 'Marca' que firma como "Socio nº 43858 del Real Madrid Club de Fútbol", ha pedido a Florentino Pérez un proceso electoral "más amplio" después de que el presidente blanco anunciara que este jueves convocará elecciones.

"Estimado Presidente, permítame trasladarle, antes de cualquier otra consideración, mi más sincero respeto y agradecimiento por todo lo que usted ha representado para el Real Madrid durante estas últimas décadas. Bajo su liderazgo, el Real Madrid no sólo ha conquistado títulos inolvidables y dominado el fútbol mundial, sino que ha reforzado su independencia, su prestigio institucional y su posición como la entidad deportiva más admirada del mundo", comienza Riquelme su carta.

"Precisamente por el enorme respeto que merece su figura, me permito escribirle estas líneas desde México, donde me encuentro por motivos profesionales y donde he conocido la posibilidad de una convocatoria inminente y veloz a la presidencia del club. Entiendo perfectamente que cualquier decisión que adopte estará guiada por su amor al Real Madrid y por su deseo de proteger la institución. Precisamente por la trascendencia histórica del momento que vive nuestro club, creo humildemente que el madridismo merece tiempo, serenidad y reflexión", añade.

Riquelme prosigue: "Nuestro Club, tras casi 20 años sin un proceso electoral participativo donde se convoca a los socios a construir juntos el Real Madrid, mantiene unos plazos reglados que no se corresponden con el fomento de la participación y escucha que requieren las democracias modernas. Los socios, repartidos por toda España y en el extranjero, merecen tiempo y sosiego para debatir con calma el futuro del Real Madrid. Tiempo para dialogar sobre cómo preservar los valores que han hecho eterno a este club: la ejemplaridad, la elegancia institucional, el respeto al adversario, la excelencia, la unidad y la ambición de seguir siendo la referencia mundial del deporte".

Diálogo

Por todo ello "y desde el máximo respeto", añade, "me gustaría trasladarle nuestra plena disposición para dialogar conjuntamente en los próximos días y acordar un proceso más amplio que permita y fomente la participación real de los socios y madridistas en su futuro. Como usted mismo hizo referencia en su rueda de prensa, un proceso más transparente e innovador con las eternas lagunas que rodean, por ejemplo, al voto por correo o a la disposición de conocer y contactar con los socios con derecho a voto. Un proceso acordado para esta convocatoria que permita asegurar otros veinte años de estabilidad, liderazgo y grandeza para el Real Madrid y evitemos llevar al madridismo a un tiempo de ruptura, polarización y tensión interna".

"He de dejar claro", precisa Riquelme, "para evitar insinuaciones que desvíen el objetivo último de esta propuesta de diálogo y unidad, que cumplo con todos los requisitos económicos y de antigüedad para presentar una candidatura. Cuento con la capacidad económica y experiencia financiera que requiere el Real Madrid, como se ha demostrado con la reciente emisión exitosa de 2.000 millones de dólares en el mercado por parte de Cox, compañía de la que soy Presidente Ejecutivo y poseo el 75%, pero creo sinceramente que este camino que le propongo sería lo mejor para los socios, para la institución y para el futuro del club".

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"Las instituciones verdaderamente eternas son aquellas que saben unir experiencia y renovación, pasado y futuro, legado y continuidad. Y pocas instituciones en el mundo tienen una responsabilidad histórica tan grande como el Real Madrid. Sea cual sea su decisión, su presidencia ya pertenece para siempre a la historia más grande del fútbol y garantizar la unidad del madridismo en un proceso participativo, sosegado y transparente, sería el mejor legado para el futuro del Real Madrid", concluye, poniéndose "a su disposición".