Del asfalto al aire: así se vive el skateboarding en GRAVITEO

En el marco del Graviteo Urban Sports Festival, el deporte no se entiende únicamente como una lucha por el podio, sino como una experiencia compartida que conecta a la élite con la comunidad en un entorno de energía y superación. Dentro de este universo, dos disciplinas reinan por su espectacularidad y contraste: el Street y el Vert. Aunque ambas comparten la esencia del patinaje, sus escenarios, técnicas y la psicología de sus atletas dibujan mundos paralelos pero complementarios.

Circuit de Barcelona-Catalunya El Circuit de Barcelona-Catalunya acogerá GRAVITEO Urban Sports Festival, un evento organizado por Prensa Ibérica y Fira Circuit, con el apoyo de Esportcat - Generalitat de Catalunya, Fundación Deporte Joven, Consejo Superior de Deportes, la Real Federación Española de Patinaje y la Federación Española de deportes de Montaña y Escalada. El festival reunirá competiciones internacionales y nacionales de deportes urbanos, música y actividades deportivas abiertas al público. Inscripciones próximamente

La ciudad como tablero: El arte del Street

La modalidad Street es, por definición, el alma urbana del patinaje. Se desarrolla en entornos que imitan la arquitectura de nuestras ciudades, utilizando barandillas, escaleras, bordillos, bancos y muros como obstáculos para la creatividad. Aquí, el skater no busca la altura extrema, sino la dificultad técnica y la fluidez en el enlace de trucos como ollies, kickflips, heelflips, grinds o slides.

Para quienes dominan esta disciplina, la pista no es un conjunto de cemento, sino un mapa de oportunidades. Natalia Muñoz, patinadora que representó a la selección en las Olimpiadas de París 2024, explica que "leer" una pista de Street requiere una adaptación constante, ya que los obstáculos varían según el escenario. Según Muñoz, es vital evaluar si los elementos se parecen a los que se entrenan a diario: "puede cambiar la altura de las barras, la rampa puede hacer que saltes más o menos e incluso si es más o menos ancha".

En Street, el veredicto de los jueces no solo recae sobre la complejidad de la maniobra. Como señala Kini González, speaker y miembro del Comité Nacional, se valora que la coreografía sea "lo más bonita, lo más completa, lo más variada, lo más estilosa, lo más creativa posible". Las caídas y las repeticiones de trucos penalizan, lo que obliga a los patinadores a mantener una consistencia impecable bajo presión. Esta búsqueda del estilo propio es lo que diferencia a un atleta de otro; para Muñoz, es algo fundamental, ya que "si todos patináramos con el mismo estilo y mismos trucos sería mucho más aburrido de ver y no habría skater favoritos".

Graviteo Urban Sports Festival, una nueva forma de acercarse al deporte urbano / Graviteo

Desafiando la gravedad: El vértigo del Vert

En el extremo opuesto de la balanza visual se encuentra el Vert (vertical), una modalidad que cambia el recorrido lineal por la profundidad de un half-pipe. Estas rampas en forma de “U” cuentan con paredes que terminan en una sección completamente vertical, permitiendo a los skaters ganar velocidad para realizar trucos aéreos de gran altura.

Aquí, la narrativa cambia del detalle técnico al impacto visual y la amplitud de los movimientos. Los jueces buscan altura, consistencia y la capacidad de ejecutar rotaciones y combinaciones complejas por encima del borde de la rampa. Naia Laso, referente de la selección nacional, describe la sensación de estar en el coping (el tubo metálico superior) antes de lanzarse al vacío como un ejercicio de introspección y decisión. Para ella, en ese instante crítico, lo más importante es la concentración: "intento no pensar demasiado, confiar en lo que he entrenado y tirarme con decisión... la adrenalina ayuda a dar el paso".

Aunque el Vert impresiona por su velocidad, existe una conexión técnica con otras modalidades competitivas. Julia Benedetti, destacada figura internacional y podio nacional, subraya que el Vert es un complemento que otorga seguridad: "si haces un truco en un vert, coges mucha más seguridad para hacerlo en park, que son rampas con menos altura". Es esta seguridad la que permite a los atletas convertir el miedo inicial en una rutina de confianza y control.

El sistema de puntuación: El ojo del juez

Independientemente de si el skater está deslizando por una barandilla o volando sobre una rampa, el rigor competitivo sigue criterios estrictos de dificultad, ejecución, variedad, fluidez e innovación. Las competiciones profesionales suelen estructurarse en rondas de tiempo limitado, habitualmente de 45 segundos.

El panel de jueces, compuesto generalmente por cinco expertos, utiliza un sistema de descarte para garantizar la imparcialidad. Según explica Kini González, "se desecha la puntuación más baja y la más alta, y con las tres puntuaciones de los tres jueces que han quedado más centradas, se hace la media". Los riders disponen de dos o tres rondas, de las cuales solo computa la mejor actuación para el ranking final. Mientras que en Street se valora el uso de todo el parque, en Vert se prioriza la combinación de trucos aéreos con maniobras de coping y la limpieza en las recepciones para mantener el ritmo.

Skate Street y Vert, parecidas pero no iguales / Graviteo

Más allá de la tabla, perseverancia y comunidad

El skateboarding, integrado en festivales como Graviteo, trasciende lo deportivo para convertirse en una lección de vida basada en la superación personal. La caída no es un error, sino una parte intrínseca del proceso. Julia Benedetti lo resume con claridad: "el skate te enseña a no rendirte y a intentar conseguir tus objetivos aunque falles una y otra vez". Para ella, el fracaso es simplemente "el paso previo para mejorar y para aprender nuevas cosas".

Esta resiliencia se traduce en una sensación de libertad absoluta. Para Naia Laso, patinar permite que "todo fluya sin tener que pensar demasiado", logrando una desconexión total de la frustración externa. Es ese estado de flujo el que permite a los atletas evadirse de los problemas cotidianos, convirtiendo su pasión en una herramienta de bienestar.

Finalmente, el crecimiento del skate profesional en España se apoya en la cohesión de la Selección Nacional y la importancia de las competiciones locales para forjar la base que luego se ve en los Mundiales o los Juegos Olímpicos. Natalia Muñoz destaca que formar parte de este equipo aporta una "motivación extra" y la oportunidad de conocer el mundo a través del deporte. Por su parte, Naia Laso recalca que estos eventos nacionales son donde realmente se aprende a gestionar los nervios y a competir bajo presión.

El Graviteo Urban Sports Festival celebra esta dualidad: la precisión técnica del Street y la espectacularidad aérea del Vert. Sin embargo, en el centro de ambas disciplinas reside el mismo espíritu: la búsqueda constante de superación, el desarrollo de un estilo propio y la consolidación de una comunidad que entiende el movimiento como su principal forma de expresión.