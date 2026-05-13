La alineación del Barça ante el Alavés: debuta Cortés, otro canterano

Después de diez convocatorias sin premio, en la undécima se llevó el gordo: el debut. Álvaro Cortés, central del Barcelona Atlètic, jugará con el primer equipo desde el inicio en el encuentro que el Barça, ya campeón, juega en Vitoria frente al Alavés. Es, naturalmente, la mayor novedad del once titular azulgrana. Pero hay muchas más.

La primera empieza en la portería Wojciech Szczesny se colocará bajo los palos, y Joan Garcia se lo mirará complacido desde el banquillo porque así se asegura la obtención del trofeo Zamora. El Alavés pondrá a prueba el estado de forma del veterano portero polaco, que no juega un partido desde el 5 de noviembre. De la defensa titular, al menos de la que se coronó campeona el pasado domingo, sólo se mantiene Pau Cubarsí. Tendrá a su lado a Cortés, de 21 años, y central zurdo, que reemplaza a Gerard Martín. Las bandas serán para los dos laterales titulares del comienzo de Liga: Jules Kounde y Alejandro Balde.

Solo continúa un centrocampista de los tres en el once inicial: Dani Olmo. Marc Casadó y Marc Bernal vuelven a estar juntos compartiendo la posición de mediocentro, relevando a Gavi y Pedri. En el ataque, igualmente pervive un jugador. Marcus Rashford, que jugó de extremo derecho ante el Madrid, lo hará hoy en la izquierda. Flick le ha devuelto a la titularidad a Roony Bardghji. También a Robert Lewandowski en el eje del ataque.

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En resumen, el Barça presenta este equipo: Szczesny; Kounde, Cubarsí, Cortés, Balde; Olmo, casadó, Bernal; Roony, Lewandowski, Rashford.