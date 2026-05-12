Paco Hernández: “El objetivo en Valladolid es ganar la primera Serie Mundial de nuestra historia”

El próximo 29, 30 y 31 de mayo la ciudad de Valladolid albergará las Series Mundiales de rugby 7, la disciplina olímpica de este deporte. Será la cuarta ciudad española que lo hace, después de que el circuito pasase por Madrid, Málaga y Sevilla. Ahora lo hace con un nuevo formato, dividiendo a las selecciones nacionales en tres divisiones. La División 1 está integrada por los primeros ocho equipos del ránking mundial, entre los que está España, y disputan una temporada regular de seis torneos (Dubai, Ciudad del Cabo, Singapur, Perth, Vancouver, Nueva York), y una fase final en la que se disputan tres torneos (Hong Kong, Valladolid y Burdeos) disputado entre los doce mejores equipos con el rango de campeonato mundial.

"Valladolid tiene que que ser una fiesta del rugby"

La selección femenina es actualmente octava en la clasificación y la masculina defiende el título de subcampeones del mundo con Paco Hernández al mando. El técnico granadino es una leyenda del 7 en España como jugador y ahora como seleccionador está elevando el listón haciendo alcanzar las cotas más altas de nuestra historia. EL PERIÓDICO conversa con él vía telefónica en uno de sus múltiples viajes, ya que el equipo pasa casi la mitad del año fuera de España.

Paco Hernández arranca confesando que “la cita de Valladolid nos hace mucha ilusión a todos. A los jugadores, al staff, a la gente en la Federación y esperamos que también a los aficionados. Es una ocasión inmejorable para que disfruten del rugby quienes lo conocen y se acerquen a conocerlo quienes nunca lo han visto. Las Series Mundiales de 7 son una fiesta y queremos que la gente disfrute de este espectáculo”. En lo deportivo los Leones llegan en un buen momento de juego, al subirse al podio en el primero de los tres torneos de esta fase final que tiene rango de Mundial. En Hong Kong, la sede por naturaleza del rugby 7 desde hace muchos años, los españoles quedaron terceros tras sudafricanos (a los que ganaron durante el torneo) y argentinos.

Paco apunta que “estamos en un momento alto de la temporada. Para Hong Kong trabajamos más minuciosamente el vídeo y ese trabajo extra dio resultado. En lo físico creo que el equipo está a nivel alto que nos permite competir de tú a tú con cualquier rival”. Ahora llega Valladolid y la pregunta es inevitable: ¿Puede España ganar en Zorrilla? “Desde luego nos estamos preparando para ello. Hace tiempo que como equipos podemos competir con cualquiera. Nuestros jugadores salen al campo con esa convicción, los rivales son conscientes de que esa posibilidad es real y los resultados también lo dicen. Hace años ganar a Fiyi, por ejemplo, era impensable. Ahora nadie quiere cruzarse con España porque somos un rival incómodo”.

Los resultados delatan ese crecimiento del que habla Hernández, que ha seguido trabajando esa buena toma de decisiones con la pelota en las manos tan característica de los rugbiers españoles. “Somos mejor equipo cuando tenemos la pelota. Pero defensivamente hemos crecido mucho. Creo que una de las claves es la agresividad que mostramos ahora con y sin balón. No esperamos que pasen las cosas, provocamos que ocurran, tanto en ataque como en defensa”, afirma el técnico. Otra de las mejoras notables del equipo se ha producido en la lucha aérea. “Tenemos especialistas como Manu (Moreno) o Tobías, que van muy bien arriba. Pero jugadores como Bolinches han mejorado mucho y nos dan consistencia. Y luego hay otra parte vital, los pateadores han ajustado mucho más esos saques a favor y detrás de eso solo hay un secreto: trabajo, trabajo y trabajo”.

Valladolid, epicentro del rugby nacional

Confirmada la permanencia en las Series Mundiales del año que viene, pese a la dificultad que provoca que se haya recortado el número de selecciones que participan en el circuito, ahora los de Hernández llegan sin presión a esta recta final de la temporada. Y el sueño es subirse por primera vez a lo más alto del podio de una Serie Mundial, porque los Leones han disputado dos finales, pero nunca han podido colgarse el oro. “Es algo de lo que se ha hablado en el grupo por el sitio que es y por el buen momento del equipo. Somos tan ambiciosos como realistas. Y poder se puede, pero claro que es difícil. El objetivo es ganar en casa la primera Serie Mundial de nuestra historia porque nos gustaría regalarle al rugby español un triunfo en Valladolid, creo que ayudaría mucho y además creo que nos los merecemos por el camino que se ha hecho hasta llegar aquí”.

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No olviden la cita. Desde el viernes 29 de junio al domingo 31 el mejor rugby del mundo se asoma al estadio José Zorrilla de Valladolid, epicentro del rugby español. Una ciudad que bien podría confundirse con un condado inglés o con una comarca francesa si hablamos de su amor por el rugby. En ese mismo estadio se vivió un momento histórico el 17 de abril de 2016 cuando 26.500 espectadores, incluido el rey Felipe VI, llenaron las gradas de Zorrilla para presenciar la final de Copa entre los dos equipos de Valladolid, El Salvador y VRAC, que se llevaron los chamizos. El rugby español espera vivir otro momento histórico con los Leones subiendo a lo más alto del podio por primera vez en la historia.