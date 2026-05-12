Rufián estalla tras el gesto de Lamine Yamal con la bandera palestina: "Ha cambiado la opinión de millones"

El diputado de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha reaccionado con contundencia al gesto del jugador del FC Barcelona, Lamine Yamal, durante la rúa de celebración de campeones de la Liga y la Supercopa de España.

El joven futbolista apareció ondeando una bandera palestina en un momento que rápidamente se convirtió en uno de los más comentados de la jornada.

Un gesto en plena celebración azulgrana

La imagen de Lamine Yamal con la bandera palestina se produjo durante el recorrido festivo del equipo por Barcelona tras conquistar dos títulos esta temporada.

A través de un mensaje en redes sociales, Gabriel Rufián subrayó el alcance del gesto del futbolista, destacando su enorme influencia entre los jóvenes y su capacidad de impacto global.

El dirigente independentista señaló que Lamine Yamal, con decenas de millones de seguidores en redes sociales, puede haber contribuido a que "millones de personas pasen de la indiferencia a la denuncia del conflicto en Gaza", en referencia a la visibilidad que ha adquirido el gesto.

"Guste más o guste menos. Celebrémoslo. Bien por él", expresó Rufián en su publicación, en la que valoró positivamente la implicación del jugador en una causa de fuerte carga simbólica.

Así ondeaba Lamine la bandera de Palestina / VALENTÍ ENRICH

Un gesto que trasciende lo deportivo

La imagen del joven futbolista ha reabierto el debate sobre el papel de los deportistas en cuestiones políticas y sociales, especialmente cuando su influencia mediática alcanza a audiencias globales.

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En el caso de Lamine Yamal, su creciente popularidad y proyección internacional han amplificado el alcance del gesto, situándolo en el centro de la conversación pública más allá del terreno de juego y de la celebración deportiva del FC Barcelona.