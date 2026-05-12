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Liga Endesa

El Manresa asalta Girona con un parcial final de 10-28

El conjunto del Bages, comandado por un Bassas letal, sumó una trabajada victoria este martes en Fontajau (74-79).

Knudsen, del Manresa, intenta lanzar a canasta entre dos jugadores del Girona.

Knudsen, del Manresa, intenta lanzar a canasta entre dos jugadores del Girona. / David Borrat / EFE

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El Baxi Manresa sumó una trabajada victoria este martes en Fontajau (74-79), con un parcial de 10-28 en los últimos siete minutos para llevarse un partido en el que el Bàsquet Girona fue por delante en el electrónico casi 35 minutos.

El equipo de Marc Gasol y Moncho Fernández ganaba de 13 puntos (64-51), pero se derrumbó en el tramo final y los visitantes se llevaron una victoria clave en la lucha por la décima plaza y por la pelea por Europa.

Mucha intensidad

El cuadro de Diego Ocampo se redimió de la derrota contra el MoraBanc Andorra e igualó los 13 triunfos del Girona en el partido inaugural de la jornada 31, en una notable actuación de Bassas (21 puntos), Ubal (15) y Duke Jr y Orriola (17 créditos de valoración).

La igualdad marcó las primeras jugadas de un encuentro con mucha intensidad. El Manresa fiaba sus ataques a la línea de 6,75 metros y el Girona se escapó con un 7-0 liderado por Susinskas (15-9). La renta local alcanzó a los ocho puntos con el 19-11. Al final del primer cuarto los dos equipos lucían un pobre 6/19 en tiros, pero el 9-0 en tiros libres marcaba las diferencias (22-15).

Parcial de 10-0

Reyes abrió el segundo período con un triple para ajustar el marcador (22-18), pero el Girona contestó con un parcial de 10-0 para llevar la máxima ventaja hasta los 14 puntos (32-18). Livingston, siempre en dobles dígitos desde anotación desde marzo, llevaba la batuta de los locales.

El Manresa intentó reaccionar con dos triples seguidos de Bassas (34-24) y Ubal colocó el 37-28 con los primeros tiros libres del Bages. El equipo había tirado 20 triples en 15 minutos. El equipo visitante recortó distancias hasta el 37-30 e igualó el partido, pero el Girona seguía muy por encima en acierto y Vildoza frenó la remontada con dos triples consecutivos (43-30).

Cinco minutos sin anotar

El Girona también se anotó el segundo cuarto (21-17, 43-32), y abrió la segunda mitad con cuatro rebotes ofensivos en los primeros 90 segundos, pero sumó cinco minutos sin anotar y un 0/10 en tiros de campo.

El Manresa apenas rentabilizó la crisis local (43-37) y los locales volvieron a poner tierra de por medio con dos triples de Livingston y Hughes (50-39).

Los porcentajes de acierto todavía bajaron más en el tercer período: el Girona no logró ningún tiro de dos puntos (0/7) y el Manresa se acercó a cinco puntos con el tercer triple de Bassas (53-48).

Técnica a Obasohan

Livingston estrenó el último período con otro triple para empatar los 13 puntos de Bassas y Geben situó el 60-48 tras su noveno rebote. El Manresa, además, perdió Obasohan tras una técnica a los 33 minutos y el Girona recuperó su máxima ventaja con un triple de Needham (64-51).

El partido parecía encarrilado, pero Duke Jr y Orriola no habían dicho su última palabra (67-61, 70-65) y el Manresa se colocó a un solo punto a falta de 90 segundos con dos triples claves de Bassas y Ubal (72-71).

El Manresa completó la remontada tras el tiempo muerto de Moncho con el enésimo triple de Bassas para ponerse por delante por primera vez desde el 8-9 (72-74) y ganó el duelo desde la línea de tiros libres, contra un rival bloqueado y desaparecido.

Ficha técnica:

74 - Bàsquet Girona (22+21+12+19): Livingston (15), Needham (8), Busquets (4), Martínez (-), Geben (7) -cinco inicial-; Hildreth (11), Hughes (11), Ferrando (-), Vildoza (6), Karnik (1), Maric (3) y Susinskas (8).

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79 - Baxi Manresa (15+17+16+31): Pérez (2), Obasohan (8), Reyes (6), Knudsen (-), Akobundu (4) -cinco inicial-; Orriola (11), Ubal (15), Bassas (21), Steinbergs (-) y Duke Jr (12).

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