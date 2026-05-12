Mamdani transforma las calles de Nueva York para recibir el Mundial: “Queremos que todos los niños de esta ciudad experimenten la alegría del fútbol”

A menos de un mes para que empiece el Mundial, la ciudad que nunca duerme ya empieza a vestirse para la gran cita. La instalación del césped en el Met Life Stadium tuvo lugar el pasado domingo, y este lunes Zohran Mamdani ha anunciado que las calles de la ciudad estarán listas a través de la campaña “Calles de Fútbol”. El alcalde de Nueva York visitará 50 escuelas públicas para convertir los espacios exteriores en campos de fútbol, con el objetivo de que los alumnos puedan jugar en los nuevos recintos decorados con la temática de la Copa del Mundo, además de otras actividades centradas en el mayor evento deportivo mundial. Esta iniciativa arrancó el pasado 1 de mayo y continuará hasta completar su recorrido por las 50 escuelas el último día de clase, el 26 de junio, cuando el torneo ya esté en marcha.

Un grupo de niños juega a fútbol en las calles de Nueva York. / @NYCMayor

El simple hecho de transformar las aceras para fomentar la práctica del fútbol es fundamental según Mamdani, que insiste en la necesidad de acercar los precios a todos los públicos: “Queremos que todos los niños de esta ciudad experimenten la alegría del deporte. Cerrar calles al tráfico, abrirlas al público y garantizar que esta celebración no esté reservada solo para quienes pueden pagar una entrada. Recuperar el espacio público para la ciudadanía representa un paso más para acercar el Mundial a los jóvenes de nuestra ciudad.” El superintendente de escuelas de la ciudad, Kamar Samuels, afirmó que “el juego al aire libre y la actividad física son esenciales para el desarrollo integral del niño. Iniciativas como esta nos recuerdan que la calle justo afuera de la escuela puede ser un entorno de aprendizaje tan poderoso como las aulas en su interior."

Estado del césped

Mientras los niños de Estados Unidos disfrutan del fútbol callejero y se enamoran del deporte rey, los adultos ya ponen la mirada en las condiciones de los terrenos de juego sobre los que se jugará el Mundial más grande de la historia. La Copa América de 2024 disputada en Estados Unidos recibió muchas críticas por el estado del césped, y para que no se vuelva a repetir la misma situación, la instalación del césped en el MetLife Stadium se ha producido con bastante más tiempo de antelación respecto al Mundial de Clubes del que fue anfitrión el país norteamericano el verano pasado. Entonces solo tuvieron unos cinco días de margen, mientras que este año cada estadio cuenta con un mes de ventaja. Además, el jefe de terrenos de juego de la FIFA, David Graham, confirmó que han tratado de mantener el mismo tipo de césped en todos los estadios del torneo “para tener una buena experiencia de competición”.

Noticias relacionadas

Trabajadores en la instalación del césped en el estadio MetLife. / Angel Colmenares / EFE

El césped llega del estado de Carolina del Norte después de superar varios estudios científicos de la Universidad de Tennessee y de la Universidad Estatal de Michigan sobre su buena adaptación al clima local. En el estadio MetLife se jugarán ocho partidos del Mundial: Brasil-Marruecos el 13 de junio, Francia-Senegal el 16, Noruega-Senegal el día 22, Ecuador-Alemania el 25, Panamá-Inglaterra el 27, así como un partido de la fase de dieciseisavos de final, uno de octavos y la final del 19 de julio. El recinto en el que juegan habitualmente los Giants y Jets de la NFL tiene una capacidad para 82.500 espectadores, y pasará a llamarse ‘Estadio Nueva York/Nueva Jersey’ por razones comerciales de la FIFA.