Madrid está que trina, Madrid está rabiosa

El madridismo sociológico ha sufrido un golpe tremendo, terrible, que lo tiene absolutamente descolocado, contra las cuerdas. Los seguidores blancos, los merengues y, muy especialmente, los ‘florentinistas’, viven una situación que jamás hubiesen imaginado.

A su desgracia, a su caos, a su ridículo, a la cosecha de dos ‘nadapletes’ consecutivos, se une uno de los mayores desconciertos jamás vivido en el seno de la Casa Blanca, que, como ha ocurrido otras veces en ‘can Barça’, tiene absolutamente descolocados a sus dirigentes y, por descontado, al ‘ser superior’, que ni aparece, ni habla, ni se pronuncia aunque sigue utilizando a sus plumillas amigos, perdón, regalados, para anunciar que “pasarán cosas”.

Y las cosas que pasarán, las cosas que anuncian aquellos que hablan, que atienden, que escriben al dictado del ‘señor Real Madrid’, dan mucho más miedo que lo que ha sucedido hasta ahora. Hay un montón de madridistas y hasta ‘florentinistas’ que han prometido a sus familiares, colegas y amigos que se borraran de esto si Florentino Pérez consuma, al final, bueno, mañana, el regreso de José Mourinho.

Más rabia

Madrid no solo está desubicada, sí, la ciudad, por los dos años de ridículo y, sobre todo, escándalos, que ha protagonizado su club insignia, su imagen más popular e internacional, sino por el contraste que supone ver a un FCBarcelona radiante, arrollador en todos los sentidos, pese (y eso también hace mucho daño) estar arruinado.

Madrid está que trina. Madrid está rabioso. Madrid está desesperado. Los tertulianos merengues, que los hay a porrillo, salieron ayer en todas las emisoras criticando, a pierna abierta, que el Barça se haya aprovechado, dicen, del ‘caso Negreira’, las ayudas arbitrales, las palancas, los favoritismos de LaLiga y la Federación, hasta del CSD, que les concedió la cautelar para inscribir, en su día, a Olmo…etc, etc, etc.

Los jugadores del Barça mantean a Hansi Flick. / Jordi Cotrina / EPC

En serio, es tremendo. Hay que ser muy mezquino para, diez horas después de perder LaLiga y salir humillados del Sportify Camp Nou, no reconocer que el Barça no quiso macharlos sobre el césped y, sobre todo, que los barcelonistas han merecido su título 29, porque han sido descaradamente superiores.

No solo les duele eso. Les duele tener un estadio tremendo y un equipo lamentable. Les duele que el Barça tenga un estadio en obras (permanente y esperen), pero un equipo maravilloso. Les duele que La Fábrica solo produce futbolistas para venderlos, para hacer negocio y La Masía se convierta, de nuevo, en el eje de una selección española, favorita para ganar el Mundial. Les duele que Joan Laporta se hiciese amigo de Florentino Pérez y, tras sacarle todas las ayudas económicas habidas y por haber para salir a flote, lo haya abandonado a su suerte en la UEFA, la Federación, LaLiga y la Superliga.

Dos 'nadapletes', dos

Ellos, que han sido el centro del fútbol, han dejado de serlo. Y no solo en España, no, también en Europa y, por descontado, en el mundo. Y, cuando miran a su alrededor, no ven a nadie, en el seno del Real Madrid, que les pueda levantar el ánimo.

En cualquier otro club grande, dos años así, dos ‘nadapletes’ lamentables, hubiesen provocado, con o sin mandato, la dimisión del presidente y la convocatoria de elecciones. En el Real Madrid eso no solo es imposible, sino que su presidente ya se ha encargado de que eso no sea así.

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En esas circunstancias, solo les queda estar rabiosos, sacar humo por las muelas y seguir observando como el trilerismo culé continúa acumulando trucos para, sin dinero, sin 1x1, sin poder inscribir futbolistas, pasarle la mano por la cara, con y sin Kylian Mbappé.