Con los Lakers eliminados por paliza, ¿qué hará LeBron James a sus 41 años?

Unos Lakers sin Luka Doncic lesionado cayeron por paliza ante los Oklahoma City Thunder en la semifinal de la conferencia oeste. Resultado sin matices posibles: cuatro victorias a cero para los defensores del título. Fin de la temporada para la franquicia de Los Ángeles, que inmediatamente empezó a preguntarse qué ocurrirá con Lebron James. A sus 41 años se convertirá en agente libre y ante sí se abre un cruce de caminos: seguir con su actual equipo, firmar con otra franquicia o decir adiós al baloncesto.

LeBron firmó en 2024 una extensión de contrato de dos años y 104 millones de dólares que expira al concluir esta temporada. Es libre de elegir su destino el jugador que más puntos ha anotado en la historia de la NBA y el que más partidos ha disputado. Esta última temporada ha mantenido muy buenos números: un promedio de 20.9 puntos, 6.1 rebotes y 7.2 asistencias por encuentro.

Ajay Mitchell, de los Oklahoma City Thunder, y Lebron James, en el último partido de los playoff de la NBA. / CHRIS TORRES / EFE

Ya ha cumplido el objetivo de compartir pista con su hijo Bronny, pero siempre que se le ha preguntado insiste en que aún quiere pelear por el anillo. Tras la eliminación, aún por digerir, se le volvió a preguntar por su futuro: "No sé, está demasiada fresca esta derrota. No sé qué me depara el futuro ahora mismo, es lo que dije el año pasado cuando perdimos. Estaré con mi familia y, cuando llegue el momento, decidiré qué haré", afirmó.

Ofertas sobre la mesa

En los mentideros de la NBA se habla de ofertas de Cleveland Cavaliers, en lo que sería un regreso a sus orígenes, equipo con el que fue campeón en 2016, o pasarse a los Golden State Warriors, que necesita reestructurarse tras una pronta eliminación. Ahí formaría una dupla con otro veterano como Steph Curry y tendría como entrenador a Steve Kerr, que ha llegado a un acuerdo para prolongar su contrato un par de años más.

LeBron James, en la rueda de prensa de su último partido de la temporada en la NBA. / LUKE HALES / Getty Images via AFP

La tercera opción sería la retirada, un adiós al baloncesto después de disputar su vigésima tercera temporada en la NBA, un récord absoluto. James no ha dado pistas sobre su futuro, aunque ha reconocido que su retirada está más cerca que lejos, por simples cuestiones de edad. Pero sus números y sus declaraciones no llevan a pensar que colgará ya su 23.

Críticas a su continuidad

Bill Plaschke, influyente columnista del LA Times, remarca en su columna de hoy que los Lakers no deberían ofrecerle una renovación a Lebron: "Es hora de que los Lakers dejen atrás al mejor jugador de la historia de la NBA y comiencen a forjar un nuevo futuro sin su aura asfixiante y su presencia opresiva. Si este ya no es el equipo de LeBron James, entonces ya no puede ser su franquicia. Si los Lakers realmente quieren construir un equipo alrededor de Luka Doncic, no pueden hacerlo en un lugar que aún está dominado por la figura más venerable de la NBA", escribe.

Los Lakers, como mínimo, necesitan un pívot, un buen defensor y pagar adecuadamente a Austin Reaves. Pero Lebron posiblemente querría continuar. Su mansión, su familia y el núcleo de sus multimillonarios negocios se encuentran en Los Ángeles.

Mark Walter, el nuevo propietario mayoritario de los Lakers, no se ha definido, ni ha dado pistas de cuáles son sus intenciones. Se sabe que le gusta ganar y está dispuesto a invertir tanto como sea posible en ello, como ha demostrado en Los Angeles Dodgers, el club de béisbol, plagado de megaestrellas.

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Si Lebron se va, no se prevén muestras desgarradoras de dolor. Por lo que sea, no ha logrado conectar emocionalmente al 100% con el aficionado púrpura. No es Kobe Bryant. Lleva en Los Ángeles desde 2018, pero solo ha logrado colocarse un anillo de campeón, en 2020, el cuarto de su carrera. ¿Conseguirá alguno más? Una pregunta tan difícil de responder cómo cuál será su próximo equipo.