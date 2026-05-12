¿Por qué los hijos de Florentino Pérez han permitido esto?

Patético: Que conmueve profundamente o causa un gran dolor o tristeza. Penoso. Lamentable. Ridículo.

La Real Academia Española nos asesora a la hora de definir las cosas. Nos ayuda con el diccionario pero, sobre todo, nos indica el camino para poder retratar lo que hemos visto y oído.

Nunca antes, jamás, nos hubiéramos imaginado ver y oír a uno de los hombres más poderosos de España en el estado que, hace unos minutos, hemos visto y oído a Florentino Pérez, presidente de la compañía ACS y del Real Madrid.

Su postura, su intervención, sus gestos, su manera de dirigirse a la platea, a su audiencia, sus dudas, sus críticas, el descontrol de su discurso, sus errores (“lo ha pagado la UEFA, perdón, LaLiga”), sus ganas de hacer daño, de señalar y, por descontado, ese estilo desconocido en él, ese “esto es acojonante”, que, tal vez, sea el auténtico y no el señorial que todos le hemos imaginado durante los últimos 25 años, es lo que ha provocado que todo el mundo, millones de españoles, piensen que estamos ante una persona que se ha jugado, en minutos, en poco más de una hora, todo el prestigio que se le suponía.

¿Habrá candidato?

La aparición de hoy de Florentino Pérez, su manera de contar que es el dueño del Real Madrid (nadie se cree eso de que el Real Madrid es de sus socios), la forma de retar a la oposición y, sobre todo, la poca clase con la que ha pretendido ofender a José Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, al que tiene entre ceja y ceja, mucho más que a cualquier periodista, demuestra que, en efecto, el ‘ser superior’ atraviesa el peor momento de su larga y exitosa trayectoria al frente del Real Madrid.

Florentino sabe que Enrique Riquelme, presidente del Grupo Cox, apoyado por David Mesonero, yerno de Sánchez Galán, podría organizar una candidatura fuerte que, incluso, estaría muy cercana a Rafa Nadal. De ahí que Florentino haya repetido hasta la saciedad, no solo que está muy sano, que no tiene cáncer y que trabaja de sol a sol, sino esa despreciable coletilla de “que se presenten los niños, que se presenten los niños, que aquí los espero”.

Florentino Perez, en la conferencia de prensa de hoy en Madrid. / AFP

El hombre robot, el hombre que lleva decenas de años sin dar una conferencia de prensa (“los importantes son los futbolistas, no yo”), el hombre que llegaba decía hola, sacaba un papel, lo leía y cerraba la intervención, ha decidido mostrar hoy todas sus debilidades, preocupaciones (entre las que están que, el jueves, le piten en el Santiago Bernabéu) y, sobre todo, mostrarse débil, superado, sin argumentos, patético, sí.

Incomprensible

Su enfrentamiento con los periodistas (“ustedes no son los malos, no, son sus jefes, sus dueños”), la manera de insistir en que Sánchez Galán le quiere fuera del Real Madrid, la forma de olvidar que llevan dos años sin ganar nada, no querer explicar una pelea entre dos futbolistas que ha minimizado, cuando el club ha castigado a esos jugadores con la mayor multa de la historia ¡por algo será! y la forma de abrir la campaña electoral sabiendo que es casi imposible cumplir con los requisitos necesarios para presentarse, deja bien a las claras que Florentino lo quiere todo “atado y bien atado” para seguir en el poder.

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Mucha gente, demasiada gente, todo el público, considera que el entorno de Florentino Pérez no quiere ni protege a Florentino Pérez. No sé si José Ángel Sánchez, su mano derecha en el club, o Anas Laghrari, su banquero y asesor, están detrás de este acto tan, insisto, patético, pero su familia, los hijos de Florentino Pérez, deberían haber evitado este mal trago, debieron impedir que se mostrase ante toda España de la manera que nadie lo conocía: descontrolado, fuera de sí, sin medida, con un discurso patético y una sed de venganza desproporcionada para el poder que posee.