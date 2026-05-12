Rueda de prensa de Florentino Pérez, en directo: convocatoria de urgencia del presidente del Real Madrid en Valdebebas

Florentino Pérez ha decidido dar la cara ante la crisis que vive el Real Madrid. El club ha anunciado una rueda de prensa de urgencia esta misma tarde, a las 18.00 horas, en Valdebebas, después de la junta directiva de la entidad. El presidente blanco atenderá a los medios después de muchos meses en silencio, apenas unos días después de que el equipo firme su segunda temporada en blanco y tras una semana marcada por la pelea a puñetazos entre Tchouaméni y Valverde.

"Seré el último de los socios del Madrid que se vaya. Quien se quiera presentar, que no amague, que se presente, tiene la oportunidad. Que expliquen cómo lo van a avalar, con el patrimonio de quienes se presentan, como hizo yo en el año 200, pagando 170 millones para que los jugadores cobraran sus salarios"

Florentino Pérez se enzarza con un periodista de ABC, tras acusar al diario y al Grupo Vocento, su editor, de atacarle. Ha anunciado que se dará de baja del diario, al que su padre le suscribió hace 50 años, según ha dicho.

"Por qué los periodistas quieren meterse con el club más valorado del mundo. El Real Madrid es un bien de todos, es un bien de fútbol. A mí me han elegido el mejor presidente de la historia. Los dueños del Real Madrid son los socios, para eso me presenté. Ahora, por no ganar al Barça el otro día, nos quieren matar".

"No puedo admitir que haya gente en los medios que se hayan apoderado [del discurso]. Dicen que el Madrid es la ruina y el caos, cuando es el club más prestigioso del mundo. Nos enfrentamos al caso Negreira, un escándalo que todavía no se ha resuelto, con árbitros todavía"

"Hemos ganado 66 títulos de fútbol y baloncesto conmigo de presidente. Siete Copas de Europa de fútbol y tres de baloncesto. Invito a todos los que quieran presentarse a estas elecciones a que lo hagan. Voy a defender los intereses de los socios del Real Madrid, no a los periodistas que me quieren intimidar".

"Aprovechan la situación para atacarme personalmente a mí. Dicen que dónde está Florentino, cuando yo normalmente no hablo. Dicen que no existo, que estoy enfermo, que tengo un cáncer terminal. Todos los días sigo presidiendo al Real Madrid y a una empresa que es líder mundial. Mi salud es perfecta, si tuviera cáncer tendría que entrar en un centro oncológico".

"Lamento decirles que no voy a dimitir. He pedido que inicie el proceso electoral para convocar elecciones, a la que nos vamos a presentar".

Fermín de la Calle Máxima expectación en Valdebebas Imagen de la sala de prensa de Valdebebas, esperando a Florentino Pérez. / EPC

Una silla y un micrófono En la sala de prensa de Valdebebas, la que habitualmente utiliza Álvaro Arbeloa en sus ruedas de prensa, solo hay una silla y un micrófono: Es decir, que Florentino Pérez saldrá solo a dar explicaciones.