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Rueda de prensa de Florentino Pérez, en directo: convocatoria de urgencia del presidente del Real Madrid en Valdebebas

El Real Madrid espera la llamada de Mourinho para pagar los seis millones de su cláusula al Benfica

Sergio R. Viñas

Sergio R. Viñas

Madrid
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Florentino Pérez ha decidido dar la cara ante la crisis que vive el Real Madrid. El club ha anunciado una rueda de prensa de urgencia esta misma tarde, a las 18.00 horas, en Valdebebas, después de la junta directiva de la entidad. El presidente blanco atenderá a los medios después de muchos meses en silencio, apenas unos días después de que el equipo firme su segunda temporada en blanco y tras una semana marcada por la pelea a puñetazos entre Tchouaméni y Valverde.

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