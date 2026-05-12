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DIRECTO | Florentino Pérez convoca una rueda de prensa de urgencia ante la grave crisis del Real Madrid

El Real Madrid espera la llamada de Mourinho para pagar los seis millones de su cláusula al Benfica

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. / Chema Moya / EFE

Sergio R. Viñas

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Madrid
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Florentino Pérez ha decidido dar la cara ante la crisis que vive el Real Madrid. El club ha anunciado una rueda de prensa de urgencia esta misma tarde, a las 18.00 horas, en Valdebebas, después de la junta directiva de la entidad. El presidente blanco atenderá a los medios después de muchos meses en silencio, apenas unos días después de que el equipo firme su segunda temporada en blanco y tras una semana marcada por la pelea a puñetazos entre Tchouaméni y Valverde.

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Florentino Pérez da la cara con la crisis del Real Madrid: convoca una rueda de prensa de urgencia esta misma tarde

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