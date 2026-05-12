DIRECTO | Florentino Pérez convoca una rueda de prensa de urgencia ante la grave crisis del Real Madrid

Florentino Pérez ha decidido dar la cara ante la crisis que vive el Real Madrid. El club ha anunciado una rueda de prensa de urgencia esta misma tarde, a las 18.00 horas, en Valdebebas, después de la junta directiva de la entidad. El presidente blanco atenderá a los medios después de muchos meses en silencio, apenas unos días después de que el equipo firme su segunda temporada en blanco y tras una semana marcada por la pelea a puñetazos entre Tchouaméni y Valverde.

Las especulaciones se están disparando en los últimos minutos, pero lo único que sabemos que la comparecencia se va a producir y que esta ha sido comunicada a los medios de comunicación con apenas dos horas de margen. Es llamativo también que el presidente del Real Madrid haya elegido Valdebebas en lugar del Santiago Bernabéu para una comparecencia como esta.