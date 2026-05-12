Flick confirma la renovación y la voluntad de llegar a los 100 puntos

Con una hora de retraso empezaba la sesión de entrenamiento, pero Hansi Flick comparecía en la sala de prensa según el horario habitual. El trabajo de la plantilla se recortó de acuerdo a las consecuencias físicas que ha deparado la rúa y los festejos. Este miércoles, ante el Alavés (21.30 h.), se verá si la resaca se paga en el resultado.

El objetivo de los 100 puntos sigue en pie, y para lograrlo es imprescindible ganar los tres partidos que quedan, ha recalcado Flick, dando a entender que no hará concesiones ni gestos como que debute Diego Kochen, el tercer portero, y preservar el trofeo Zamora que va a lograr Joan Garcia, o alinear un once de canteranos. Lamine Yamal es el único descartado. Andreas Christensen podría volver a la convocatoria.

La bandera palestina

Lamine Yamal enarboló la bandera de Palestina en la rúa y, preguntado por ello, Flick respondió: "No me gustó demasiado". No le gustó porque, se dedujo de sus palabras, introducía un elemento distorsionador. "Hablé con él, pero es mayor de edad, tiene 18 años, y fue su decisión...", explicó, considerando que los futbolistas no deben inmiscuirse en según qué asuntos tan escabrosos como los políticos.

El delantero del Barcelona Lamine Yamal ondeó este lunes una bandera de Palestina durante la rúa de celebración del título de Liga. / videoaficionada @Nuriacamera / EFE

Felicidad y lágrimas en las calles

"Nosootros nos dedicamos a jugar a fútbol y hemos de tener en cuenta lo que la gente espera de nosotros", sostenía. Y lo que se espera es "hacer es hacer feliz a la gente", resumía Flick. Las calles de Barcelona, repletas de miles de personas, "algunas con lágrimas en los ojos", corroboraba la dimensión que ha alcanzado la Liga ganada con tanta suficiencia sobre el Madrid.

"Hemos celebrado el título, lo hemos celebrado bien, pero se puede seguir celebrando jugando bien", sostenía Flick, que hará cambios en función del estado físico de los futbolistas, no atendiendo a cuestiones personales, como podrían ser Jules Kounde y Alejandro Balde, que han perdido la titularidad en las últimas semanas. De este último espera "un paso más" en su evolución futbolística.

Alejandro Balde sale al campo de entrenamiento. / Enric Fontcuberta / EFE

Hasta 2028

Confirmaba Flick que intentará mantener el mismo espíritu competitivo que ha permitido al Barça encadenar 11 victorias seguidas y confirmaba el acuerdo definitivo para la renovación de su contrato hasta 2028 más uno opcional, que podrá ser anulado por su parte y por el club.

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"Estoy muy contento de que el club me dé su confianza para seguir trabajando uno o dos años más", entendiendo que su contrato sea corto y vaya renovándose en función de los éxitos. "Estos últimos días me han demostrado que estoy en el lugar adecuado: valoro mucho lo que me da la gente, el club, la familia... Seguir es un gran compromiso para esforzarnos más y alcanzar el máximo nivel para conseguir más títulos".