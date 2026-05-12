Un Espanyol contra las cuerdas espera reanimarse ante el Athletic: "Hay que salir a morir, no hay más"

Se acabó el margen para el Espanyol. Después de 18 jornadas sin ganar y 6 puntos de 54, el equipo blanquiazul se encuentra justo en la frontera entre el bien y el mal. Los blanquiazules ya han completado el cupo de desastres aceptables y cualquier resultado que no sean un triunfo este miércoles en casa ante el Athletic (19.00 horas) supondría un empujón importante hacia Segunda horas después de confirmarse el fichaje de Monchi como nuevo director general deportivo.

Nadie quiere consumar el tercer descenso en seis años, tras las catástrofes de 2020 y 2023, especialmente en el curso del 125 aniversario y del cambio de propiedad. Chen Yansheng cedió el testigo a Alan Pace, el empresario americano que quiere escapar de un doblete desastroso con sus dos clubs: el Burnley ya bajó en la Premier, el Espanyol debe reaccionar para no seguir el mismo camino.

El 'efecto Monchi'

"Tenemos que salir a morir, no hay más", proclamó este martes Manolo González. "Solo importamos nosotros, competir al máximo nivel. El rival ahora mismo da igual", agregó el técnico, que desea que la llegada del nuevo director general deportivo anime al vestuario. "Ha hablado con nosotros, nos ha transmitido confianza y no has dicho que lo demos todo hasta el final para sacar esta situación adelante. Monchi es una figura importante y pienso que será positivo para el club. Da un punto de estabilidad que quizá necesitábamos. No es una presión añadida, es una ayuda para todos".

Las últimas derrotas han acabado de hundir al cuadro perico. Contra el Madrid era previsible el fiasco, pero la caída ante el Sevilla del sábado resultó muy dolorosa. Los andaluces rebasaron a los catalanes y tomaron aire con otra victoria reparadora, justo lo que persigue el Espanyol desde hace meses. Su última victoria fue precisamente ante su próximo rival: el Athletic de Ernesto Valverde. Carlos Romero y Pere Milla sellaron la remontada en San Mamés el pasado 22 de diciembre (1-2).

"Cuando acabe la temporada se valorará todo. Lo que tengo muy claro es que no quiero estar agarrado a una silla. Yo quiero lo mejor para el Espanyol y el club está por encima de las personas" Manolo González — Entrenador del Espanyol

Han pasado ya casi cinco meses y la vida ha cambiado por completo en el Espanyol, que podría igualar la peor racha sin triunfos de su historia: los 19 partidos de la temporada 1988-89. Meses después de jugar la final de la UEFA, el bloque de Clemente se desplomó en la Liga. No logró ni un triunfo entre la jornada 5 y la 23. Rompió la racha contra el Athletic el 5 de marzo de 1989, otra coincidencia que desean repetir este miércoles en Cornellà.

El empujón del público

"La afición sabe que toca ir todos juntos. Lo han demostrado en los tres años que llevo aquí. Si estamos bien estaremos cerca de ganar el partido", vaticinó Manolo, que también se pronunció sobre su futuro. "Cuando acabe la temporada se valorará todo. Lo que tengo muy claro es que no quiero estar agarrado a una silla. Yo quiero lo mejor para el Espanyol y el club está por encima de las personas".

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Además del lesionado Puado, el técnico no podrá contar con los sancionados Calero y Dolan, mientras Romero anda entre algodones por unas molestias. En los 'leones' faltarán sus dos jugadores más talentos: Nico Williams y Sancet, ambos con problemas musculares.