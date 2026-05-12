Cómo comprar entradas para la final de la Champions femenina entre el Barça y el Lyon: precios y dónde encontrarlas

El Barça femenino disputará la final de Champions en Oslo el próximo 23 de mayo. El conjunto de Pere Romeu se verá las caras con el Olympique de Lyon de Jonatan Giráldez en el Ullevaal Stadion a las 18.00 horas. El equipo francés venció al vigente campeón, el Arsenal, en las semifinales y ha levantado el trofeo de la Women's Champions League en ocho ocasiones, todo un récord. Ante las francesas, estará el Barça, que se ha plantado en la final tras eliminar al Bayern de Múnich en las semifinales. Las azulgranas quieren recuperar su reinado y conseguir la cuarta Champions en seis años.

Para ello, el llamamiento a la afición es clave. Pese a que el emplazamiento de la final sea lejano, desde el club se ha promovido el desplazamiento de los aficionados azulgranas. El Barça ha dado la posibilidad de hacer el viaje de manera organizada por la entidad con entrada incluida. Los precios establecidos van desde los 571 euros para socios y socias, mientras que para los peñistas el precio es de 599 euros. Para el público general, el coste total es de 628 euris.

Entradas casi agotadas

De las 24.700 localidades disponibles, se han puesto a la venta 20.000 para los aficionados y el público general. Barça y Lyon recibieron 2.500 entradas cada uno, mientras que el resto de entradas se distribuye en todo el mundo a través de la web de la UEFA. Los solicitantes seleccionados podrán adquirir hasta cuatro entradas. Pero estas entradas asignadas a la entidad azulgrana no se venden en la web del Barça, sino a través de la misma página de la UEFA con un código especial que la entidad ha faciliado a sus socios.

Este es el link donde se pueden adquirir las entradas: https://womenschampionsleague.tickets.uefa.com/.

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Como ha podido comprobar EL PERIÓDICO, aún quedan entradas en las zonas de Gol (categoria 3) para los aficionados del Barça que quieran adquirirlas con un coste de 20 euros por localidad. Las entradas ya agotadas son las de categoria 1, en Tribuna, a un precio de 70 euros, y de categoría 2, a 40 euros.