Lamine Yamal cruza fronteras al ondear la bandera palestina en la rúa del FC Barcelona

Lamine Yamal no pasó desapercibido el domingo a pesar de estar fuera de lo convocatoria, y tampoco el lunes por la tarde. El futbolista de 18 años apareció sobre el césped del Camp Nou para hablar con Olivia Rodrigo antes del Clásico, y con el título de liga ya en el bolsillo no es escondió a la hora de celebrar al día siguiente. El FC Barcelona organizó una rúa por la ciudad que reunió a más de 750.000 personas, y desde el autobús que llevaba a los jugadores se pudo deleitar el crack de Rocafonda. Además de otros gestos con el público, Lamine decidió ondear la bandera de Palestina en señal de apoyo, mientras que Lewandowski lo hizo con la estelada independentista.

El propio jugador de La Masía publicó una fotografía del momento en su cuenta de Instagram, aumentando la repercusión que ya había generado en vivo y en directo. La rúa del Barça, que se pudo seguir a través de distintos canales, pasaba por Passeig de Gràcia cuando Lamine empezó a ondear la bandera palestina. El detalle por parte de uno de los deportistas más mediáticos del mundo no tardó en viralizarse por redes sociales, provocando la reacción de diferentes usuarios relevantes en el panorama político.

"De la indiferencia a la denuncia"

Entre los que admiraron el gesto de Lamine estuvo Gabriel Rufián, el diputado de ERC en el Congreso que escribió un mensaje en (X) Twitter: "Lamine Yamal tiene 42 millones de seguidores en instagram y una incidencia enorme en aún más millones de personas en todo el mundo. Personas que quizá hoy han pasado de la indiferencia a la denuncia del genocidio en Gaza solo porque él ha ondeado una bandera de Palestina. Guste más o guste menos. Celebrémoslo. Bien por él."

La cuenta oficial del Estado de Palestina también aprovechó para dar eco a la estrella del Barça, mientras que el famoso periodista Fabrizio Romano fue criticado por no publicar ninguna imagen cuando sí lo había hecho con otras de la rúa. También se hicieron eco diversos medios de comunicación de países árabes como Al Jazeera.

La reivindicación de Lamine no fue la única de carácter político que se produjo en la rúa del Barça, pues Robert Lewandowski también mostró su apoyo al movimiento independentista catalán. El delantero polaco, que se pasó gran parte del trayecto de la rúa en la parte delantera del autobús junto a su compatriota Wojciech Szczęsny, ondeó la estelada como ya lo hizo Íñigo Martínez la temporada pasada.

El ariete de 37 años tiene pie y medio fuera del club, pero lejos de despedirse aprovechó para conectar todavía más con el público local, aunque evidentemente también significó un gesto polémico para aquellos culés que no están a favor de la independencia de Catalunya.

En su carrusel de fotos publicado en su perfil de Instagram, el extremo azulgrana también tuvo su gesto con el Real Madrid, aunque este no fue a favor. Lamine recibió del público una camiseta del Barça de la temporada pasada en la que aparecía escrito "Gracias a Dios que no soy madridista". Se la enseñó a Cancelo y el portugués aprobó el mensaje. El domingo ya tuvo su recado con el máximo rival, apuntando a un jugador en concreto que en el pasado Clásico público "hablar es barato". Fue Jude Bellingham quien mandó a callar en octubre tras el 2-1 en el Bernabéu, y Lamine se lo devolvió con algunos emoticonos de más.