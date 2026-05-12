El Barça anuncia que Vesely se retirará al final de temporada

El FC Barcelona ha anunciado que Jan Vesely se retirará al final la actual temporada. El pívot checo, de 36 años, pondrá fin a cuatro cursos con el equipo azulgrana y a una carrera de casi 20 años. Las lesiones en las dos últimas temporadas han mermado su participación y han ayudado a la decisión de despedirse del deporte profesional.

De 2.13 metros de altura, Vesely ha sido un jugador determinante a lo largo de los años. Con buena presencia física y buen tiro de media distancia, se labró una carrera exitosa en la élite europea. Con el Fenerbahçe turco, donde militó ocho temporadas, conquistó la Euroliga en 2017.

Del conjunto turco lo fichó precisamente el Barça en 2022. Con la camiseta azulgrana lleva disputados 264 partidos. En estas cuatro campañas ha ganado, la Liga del 2023 y tres Lligues Catalanes.

Años en la NBA

Vesely comenzó a jugar en el Príbor y en el BK Snakes Ostrava en su República Checa natal hasta el 2007. De allí se marchó a Eslovenia para jugar en el Geoplin Slovan. En 2008 fichó por el Partizan, con el que alcanzó la Final Four de la Euroliga en el curso 2009-10.

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Su buen rendimiento le abrió las puertas de la NBA. Seleccionado con el sexto puesto del draft de 2011 firmó con los Washington Wizards. En 2014 es traspasado a los Denver Nuggets. En total jugó 162 partidos en la NBA. Volvió a Europa, al Fenerbahce. En sus 15 temporadas en la Euroliga ha disputado 414 partidos.