Sinner avanza sin sobresaltos a octavos de Roma tras dominar a Popyrin

Jannik Sinner venció este lunes al australiano Alexei Popyrin en la tercera ronda del Masters 1.000 de Roma (6-2, 6-0) para clasificarse para los octavos de final, en un partido que dominó de principio a fin y que confirmó su ambición de hacerse con el único trofeo del circuito que falta en su palmarés.

El número uno del mundo confirmó su condición de favorito en la capital italiana, arropado por la afición, después de imponerse con autoridad, mantener el control en todo momento y brillar ante un rival sin respuestas.

30 victorias consecutivas

En una hora y seis minutos el tenista de San Cándido avanzó así a la siguiente fase de un torneo marcado por la ausencia de Carlos Alcaraz y por la ambición de completar la colección de títulos Masters 1.000, una hazaña de la que hasta el momento solo puede presumir el serbio Nokvak Djokovic.

Son treinta las victorias consecutivas del tenista de San Cándido en un torneo de este nivel, y atraviesa el que probablemente sea el momento más dulce de su carrera hasta ahora tras ganar de forma seguida, algo que era inédito, París, Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid.

Popyrin, de 26 años, fue incapaz de prestarle batalla. El tenista que creció teniendo como ídolo al argentino Juan Martín del Potro no superó su techo en la arcilla romana, la tercera ronda. Tampoco un hito en su carrera, el de ganar por primera vez a un número uno.

Dominio apabullante

Sinner comenzó el encuentro rompiéndole el saque al australiano. Cometió varios errores con la derecha, pero se sobrepuso con solidez y solo concedió un punto de quiebre en el primer set, que dominó por completo. Popyrin no se encontró, más allá de varios servicios con un potente saque que sí logró atravesar momentáneamente el muro del rival.

Pero Sinner le pasó por encima. El número uno cerró el primer set en 39 minutos sin arriesgar mucho. El australiano no pudo hacer nada en los intercambios desde el fondo de la pista y no consiguió seguirle el ritmo.

La segunda manga fue incluso más dura para el australiano, que no logró conectar. Sinner le robó el servicio hasta dos veces e hizo valer los suyos para ponerse rápidamente 4-0. Popyrin se quedó sin respuesta alguna. Sinner brilló también con su servicio. Y cerró la victoria muy rápido, en poco más de una hora.

Desde 1976

El máximo favorito lo hizo, según dijo tras ganar sobre la pista, en un partido con unas "condiciones difíciles": "Había bastante viento", confesó, antes de dar las gracias a todos por el apoyo.

El Foro Itálico sueña con que un italiano vuelva a levantar el trofeo en la arcilla romana, algo que no sucede desde 1976, y el de San Cándido mantiene viva esa ilusión tras superar una nueva ronda en su camino.

Sinner suma y sigue, y avanza paso a paso en su objetivo de lograr la hazaña de conquistar el único Masters 1.000 que falta en su vitrina, el 'Career Golden Master' que solo posee Djokovic, quien lo logró hasta en dos ocasiones.

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El transalpino protagonizará así un derbi italiano en la siguiente ronda ante Andrea Pellegrino, una de las revelaciones este torneo que se clasificó tras acabar con el estadounidense Frances Tiafoe en su primera participación en un cuadro principal del Masters 1.000.