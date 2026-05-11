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Rúa del Barça, última hora en directo | El autobús del Barça sale del Camp Nou y empieza su recorrido por Travessera de Les Corts

¿A qué hora es la rúa del Barça como campeón de Liga? Mapa y recorrido por las calles de Barcelona

Los mejores momentos del Barça, rey de la Liga

Begoña González

Giacomo Leoni Amat

Barcelona
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El Barça ha cantado el alirón liguero por primera vez frente a su eterno rival, el Real Madrid, al que ha derrotado (2-0) en un partido marcado por la crisis deportiva e institucional que acucia al club blanco, así como por el fallecimiento del padre del entrenador azulgrana, Hansi Flick, la madrugada anterior.

El conjunto azulgrana, que ha protagonizado una fulgurante reacción tras perder en el Bernabéu en octubre, se marca ahora el reto de ganar los próximos partidos e igualar el récord absoluto de los 100 puntos que alcanzó el equipo entrenado por Tito Vilanova en la temporada en 2013.

Los culés recibieron el trofeo de campeones sobre el mismo césped del Camp Nou, donde comenzaron las celebraciones, que se prolongaron hasta altas horas de la madrugada, con una nueva actuación de Joan Laporta en Luz de Gas, las ocurrencias de Casadó y Balde en plaza de Catalunya y Olmo, Pedri y Eric protagonizando otro episodio en el Bicing.

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Abrimos un hilo sobre las reacciones a la victoria contra el Real Madrid en el clásico y horario de la rúa de celebración por las calles de Barcelona.

DMapa con el recorrido de la rúa de campeones de liga del FC Barcelona 2025-2026
Mapa del recorrido de la rúa del Barça campeón de Liga
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