Rúa del Barça, última hora en directo | El autobús del Barça sale del Camp Nou y empieza su recorrido por Travessera de Les Corts

El Barça ha cantado el alirón liguero por primera vez frente a su eterno rival, el Real Madrid, al que ha derrotado (2-0) en un partido marcado por la crisis deportiva e institucional que acucia al club blanco, así como por el fallecimiento del padre del entrenador azulgrana, Hansi Flick, la madrugada anterior.

El conjunto azulgrana, que ha protagonizado una fulgurante reacción tras perder en el Bernabéu en octubre, se marca ahora el reto de ganar los próximos partidos e igualar el récord absoluto de los 100 puntos que alcanzó el equipo entrenado por Tito Vilanova en la temporada en 2013.

Los culés recibieron el trofeo de campeones sobre el mismo césped del Camp Nou, donde comenzaron las celebraciones, que se prolongaron hasta altas horas de la madrugada, con una nueva actuación de Joan Laporta en Luz de Gas, las ocurrencias de Casadó y Balde en plaza de Catalunya y Olmo, Pedri y Eric protagonizando otro episodio en el Bicing.

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Abrimos un hilo sobre las reacciones a la victoria contra el Real Madrid en el clásico y horario de la rúa de celebración por las calles de Barcelona.

Mapa del recorrido de la rúa del Barça campeón de Liga

Balones de playa Decenas de pelotas de playa van botando sobre los aficionados que celebran el paso del autocar por sus calle tras ser protagonistas en el clásico de ayer, como mofa del '7' del Real Madrid, Vinicius Jr.

Delantera polaca Lewandowski y Szczesny se han instalado en la primera fila del autobús, en pleno frontal del autobús para ir saludando a los aficionados.

Marc Casadó con una pistola de agua Marc Casadó se ha instalado en la parte trasera del bus con una pistola de agua para ir mojando a los aficionados juntoa Alejandro Balde.

Banderas del Barça El club ha repartido banderas azulgrana y senyeres a los asistentes para que reciban a los jugadores cuando pase el autobús.

Travessera de Les Corts El autobús se encuentra ahora mismo en Travessera de Les Corts, muy al inicio del recorrido. Tras ello recorrera las calles de Numància, Berlín, París y Balmes.

Dispositivo de seguridad Guardia Urbana y Mossos d'Esquadra escoltan el autobús del Barça durante el recorrido. El dispositivo de seguridad trata de controlar a los aficionados para que no haya incidentes con el autobús.

Empieza la rúa El autobús ya ha salido del Camp Nou hace escasos minutos. Los aficionados aplauden y celebran con sus ídolos al paso del vehículo mientras los jugadores hacen estallar los cañones de confetti.

La ausencia de Flick El técnico azulgrana, Hansi Flick no estará hoy presente en la rúa dado que ante el fallecimiento ayer de su padre, hoy se encuentra en el entierro de su familiar.

Confetti y fiesta Los jugadores están ya sobre el bus con lanzadores de confetti. La música y los colores van a impregnar todo el recorrido.