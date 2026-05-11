Rashford y el gol de su primera Liga: "No tenía confianza en que entrara"

Marcus Rashford ha conquistado su primer título de Liga. Parece mentira que un futbolista con su pedigrí, internacional inglés de 28 años, formado en la cantera del Manchester United y con diez temporadas en el primer equipo mancuniano, no hubiera celebrado ninguna Premier. Pero es así. Sí otros torneos, pero no el campeonato de la temporada.

Poco dado a la expresividad en ninguno de los sentidos, Rashford no transmitió la dimensión que suponía para él esta Liga con el Barça, en el exilio. La temporada pasada, vetado en su club, encontró acomodo en el Aston Villa. El pasado verano, el club azulgrana -Hansi Flick, en particular- se interesó por el futbolista una vez corroborado que Rúben Amorim, el entrenador del United no le quería. "Este título es muy importante para mí. Mi familia sabe lo importante que es para mi carrera y está aquí en Barcelona", contó el futbolista, que más tarde se fotografió con su madre sobre el césped para inmortalizar un día inolvidable para millones de personas.

Rashford corre para celebrar el gol de falta con sus compañeros del banquillo. / AFP7 vía Europa Press

El vídeo de Koeman y Messi

Gracias a él, en gran medida. Al gol de falta que marcó, que abría el marcador frente al Madrid. Un gol de especialista, que lo es, pero que no nació del íntimo convencimiento de transformarla. "Para ser honesto, no iba a chutar a portería. Cuando puse el balón en el suelo, iba a centrar. No veía los ángulos y Courtois es muy grande. No tenía confianza en que fuera gol y pensaba centrar. Pero Dani [Olmo] y Pedri me decían: 'Chuta, chuta'", relató Rashford de un tanto que se incorpora al vídeocatálogo de goles de falta al Madrid. Las imágenes sólo contaba con dos artífices: Ronald Koeman y Lionel Messi. El de Rashford conservará siempre un valor añadido por delante de los recordados ídolos: el valor decisivo de un título que se plasmaba ese mismo día.

Pedri estaba al borde del área, a la espera de que hubiera algún rechace. Olmo y Ferran Torres se situaron cerca de la barrera madridista y se apartaron con la antelación suficiente para que Courtois, el grande, pudiera ver el balón. Lo que no pudo es detenerlo. El disparo de Rashford es demoledor. El más potente de la plantilla. La insistencia de sus compañeros le animó a probar. "Y eso que en el entrenamiento de ayer [el sábado] no había marcado ni una", bromeó Rashford. Lo impredecible del fútbol, que cuenta con una derivada que le afecta de modo más personal.

Rashford, que jugó de extremo derecho, supera a Fran García durante el clásico entre el FC Barcelona y el Real Madrid en el Camp Nou. / JORDI COTRINA / EPC

El mago que no sabe

Su continuidad es una de las incógnitas que planean en la composición de la próxima plantilla. También para él, que no se había pronunciado con rotundidad hasta que se abrazó a la gloria en las entrañas del Camp Nou. "No soy un mago, y si lo fuera sabría si me quedo o no, pero me gustaría quedarme", confesaba, sabiendo que su voz no será concluyente. Tiene contrato con el United, que lo cedió al Barça para esta campaña, a cambio de que asumiera la ficha (o gran parte de ella) y firmara una opción de compra de 30 millones de euros. Necesita un pacto entre los clubs.

"Por ahora quiero disfrutar del momento y ya veremos lo que sucede a final de temporada", dijo Rashford, cuyo futuro se ventilara mientras él dispute el Mundial con Inglaterra. O más tarde. El delantero expuso dos razones para ampliar su estancia en Barcelona. Michael Carrick, el entrenador del United, interino en enero, ratificado en mayo, fue compañero suyo durante tres temporadas. Presenció su fulgurante irrupción en el primer equipo.

Thibaut Courtois ve colarse en su red el balón de la falta lanzada por Rashford. / Siu Wu / EFE

"No soy un mago, y si lo fuera sabría si me quedo o no, pero me gustaría quedarme. Por ahora quiero disfrutar del momento y ya veremos lo que sucede" Marcus Rashford — Delantero del Barça

El segundo equipo

"Sinceramente, habría deseado permanecer siempre en Manchester pero desde pequeño sentía admiración por el Barcelona. Era mi segundo equipo, y venir y ganar un título aquí es un sueño hecho realidad", manifestó en la zona mixta. Además, ve perspectivas de seguir sumando títulos "con este equipo maravilloso" y al que se ha integrado pese a la inexistencia de relación alguna con los que han sido sus compañeros.

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Él se siente parte de un grupo "especial", muy distinto del vestuario que conoció en Old Trafford. Especial por el sentir que anida en la plantilla. "Es difícil mantener contento a todo el mundo, porque los jugadores queremos jugar todos los partidos. Podemos estar tristes o molestos pero estamos unidos, y eso es muy importante", destacó Rashford, que aún no e sdueño de su futuro.