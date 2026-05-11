La nueva dimensión del Barça

Álvaro Arbeloa acudió a la rueda de prensa previa al Clásico con ojeras de llevar días despierto, aterrado ante una realidad ya evidente que ni sus frases aprendidas para resaltar el pedigrí blanco iban a tapar más lo que se mostraba. Habló de orgullo por unos jugadores que salieron al campo a verlas venir, y mientras Mbappé se cachondeaba colgando en su Instagram una foto de la debacle vestido de smoking, en el sofá y tras días ausente. No hay mayor puñetazo de realidad que el de una estrella haciendo arder el mundo entero mientras en el campo un Barça sin Lamine ni Raphinha ganaba con suficiencia, como si el Clásico fuese un partido rutinario. La nueva dimensión.

Hubo algo extraño en el ambiente. Mientras los aficionados del Barça temían al inicio una represalia en formato de falta dura de los blancos, no había signo de vida en un escudo inerte. El Barça salió a ganar una Liga y el Real, a lo sumo, a darle la enhorabuena. Ni faltas se hacían mientras Gavi imprimía huracanes a su favor en cada acción, Eric encimaba a Vinícius y Pedri, en su tranquilidad ensordecedora, mandaba sin cansarse. Si uno miraba el césped veía dos mundos que no se reconocen, pues en 2024 el Madrid acariciaba el cielo con su Champions y Mbappé y el Barça, sin títulos, trataba de saber cuál era su destino. Dos años después, Flick ha barnizado su obra con una Liga ante el Real Madrid cuando todo apuntaba a que sería blanca. Mbappé y su “Hala Madrid” mientras su equipo naufraga condensa lo que se vio en el campo.

Vinicius se encara con Raphinha durante el clásico. / JORDI COTRINA

Gavi mide 1,70 porque de ser más alto sería injusto. Le pondría de titular en cada partido de la misma forma que si pudiese le sentaría a mi lado en cada comida. Le daría las llaves de mi casa y las contraseñas que ya no recuerdo. Entiendo a quienes Gavi se les hace extraño, no es normal esa voluntad en un cuerpo tan pequeño que, a la vez, es el más fuerte de todos los que están en el campo. Chocaba con tipos gigantescos como Bellingham y Tchouaméni solo para demostrarnos por qué sus 170 centímetros serán siempre más que los de cualquier otro. Uno no anticipa el futuro, pero Gavi se ha ganado el derecho a partir como titular en cada once que se dibuje a partir de hoy.

Apenas en 20 minutos el Barça marcó dos goles que presagiaban una noche dolorosa para el rival, anticipando muchos más que luego no llegaron, en gran medida porque Lamine, sonriente, estaba ausente para fortuna de los de Arbeloa. El Barça dispuso su mejor fútbol control, con Pedri caminando mientras manda, y un Ferran que estaba reivindicativo, como si supiese que este verano se abre la batalla del 9 titular del Barça y quisiese presentar una candidatura que, para ser honestos, pocos compran. Cuando su fútbol no solo es garra y desmarque, sino que también es finura y lectura, asciende a otra dimensión. El Real, aturdido desde el minuto 1 como si no quisiese estar allí, nunca logró entender la movilidad del valenciano.

Y la clave de todo la dijo Frenkie casi sin querer. “Flick tiene las ideas claras, pero nos da mucha libertad”. Un entrenador que bajo su aura de tipo duro esconde toneladas de sabiduría, de entender la única verdad universal que tiene este juego: que el mejor entrenador siempre será el talento, y dejar que te sorprenda, como si cada día fuese un viernes noche, es la mejor forma de cuidarlo. Mientras en el otro lado se habla de mano dura, Flick responde con lo que de verdad cuenta. Que casi siempre aprenderá uno más de Pedri o Lamine que al revés.