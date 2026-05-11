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Nico Williams sufre una lesión moderada en la musculatura isquiosural y llegará al Mundial

El extremo español del Athletic Club Nico Williams.

El extremo español del Athletic Club Nico Williams. / Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

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El extremo internacional del Athletic Club Nico Williams sufre una lesión muscular moderada en la musculatura isquiosural de su pierna izquierda, por lo que será baja en lo que resta de temporada con su club aunque llegará al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que comienza el próximo 11 de junio, según confirmó este lunes el conjunto de Ibaigane.

Nico se retiró a la media hora del encuentro del Athletic contra el Valencia, murmurando: "No puede ser". Se temía por lo peor, por una recaída grave. Al final, la lesión no es seria. "El jugador Nico Williams fue sustituido por su hermano en el minuto 36 del partido al sufrir una lesión muscular moderada en la musculatura isquiosural de su pierna izquierda", apunta el parte médico emitido por el conjunto vizcaíno.

El tiempo estimado de baja para este tipo de lesiones suele ser de tres semanas, por lo que el jugador no volverá a participar en lo que resta de temporada con el Athletic, aunque sí estará disponible para la disputa del Mundial 2026.

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Por otra parte, el mediapunta rojiblanco Oihan Sancet, que también abandonó el terreno de juego en el minuto 65, sufre la misma lesión muscular moderada en la musculatura isquiosural que Nico Williams, aunque en su caso en la pierna derecha, por lo que será probable que tampoco puede disputar ningún partido antes de que acabe la temporada.

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