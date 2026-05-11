Los Mossos identifican a 45 sospechosos de revender entradas antes del Barça-Real Madrid

Pese a que la disputa del partido de La Liga entre el FC Barcelona y el Real Madrid en el Camp Nou y la posterior celebración se desarrolló sin incidentes, los Mossos d'Esquadra han presentado el balance de su actuación en este evento deportivo. En concreto, los agentes que garantizaban la seguridad en los aledaños del estadio identificaron a 45 personas relacionadas con posibles actividades de reventa de entradas para el partido e interpusieron 4 denuncias administrativas. Este control específico para este tipo de irregularidad lo desarrollaron agentes de paisano y uniformados de la Unidad Regional de la Policía Administrativa de Mossos.

Además, diversas patrullas de Orden Público, como las Arro y la Brigada Móvil, hicieron controles y registros antes del partido. Interpusieron siete denuncias por posesión de droga y tenencia de armas prohibidas y cuatro más por uso de simbología prohibida vinculada y por introducción o tenencia de bengalas

El FC Barcelona expulsó a 25 personas del recinto por diversos incumplimientos de la normativa interna del estadio. El incidente más reseñable antes del encuentro fue la rotura de cristales de los autocares que trasladaban a ambos equipos al campo por lanzamiento de objetos contundentes.

Los Mossos del Área Regional de Transporte Urbano (ARTU) que opera en el metro y el autobús hicieron controles e interpusieron 4 denuncias por tenencia de sustancias estupefacientes y armas además de una denuncia por apropiación indebida.

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En la celebración a Plaça Catalunya no se registraron incidentes destacables ni detenciones. Los agentes únicamente identificaron a cuatro personas, ya que se establecieron numerosos controles preventivos y de control del espacio público con numerosos efectivos.