La gran fiesta de Laporta en Luz de Gas y la locura de Casadó y Balde en plaza Catalunya

Pocos minutos antes de las dos de la madrugada, Joan Laporta asomó por fin a las puertas de Luz de Gas, su discoteca de referencia pese a que en los últimos tiempos los veteranos del lugar ya no están muy bien vistos. El presidente electo del Barcelona se disponía a celebrar con la chavalada el título de Liga logrado horas antes tras el triunfo del equipo de Hansi Flick frente al Real Madrid (2-0) en el Spotify Camp Nou.

Decenas de aficionados del Barça aguardaban la llegada del presidente. Protegido por sus escoltas y acompañado, entre otros, por Xavi Puig, íntimo amigo y directivo responsable del equipo femenino, Laporta se dejó llevar desde la misma puerta del local. Gritó, saltó y cantó de lo lindo mientras, con una sonrisa de oreja a oreja, desfilaba por el pasillo que le montaron para que pudiera entrar en la discoteca. "Boti, boti, boti, madridista qui no boti", cantaban los hinchas, con Laporta saltando sin perder el ritmo.

Dentro, la jarana debía continuar. Sin separarse del puro, Laporta volvió a cantar el himno del Barça mientras era agasajado por los asistentes al festival azulgrana, bufandas y camisetas al viento.

Los futbolistas del primer equipo, que ya sabían lo que se cocía, optaron por otros planes. Así que fueron, con sus coches, hacia la calle Bori i Fontestà, al Boris Club, mucho más íntimo y exclusivo. Lamine Yamal, que no pudo jugar el clásico porque está recuperándose de una lesión que le hará llegar al límite al próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, llegó en un coche conducido por su amigo de la infancia Souhaib. Otros lo hicieron caminando.

Quienes siguen con sus tradiciones son Olmo, Pedri y Eric, que salieron del Camp Nou embutidos en sus camisetas de celebración y haciendo uso del 'bicing' ante la sorpresa de quienes pasaban por su lado. Hace un año, junto a Iñigo Martínez, ya tomaron las bicicletas cuando fueron a visitar a Ferran Torres, entonces ingresado en el hospital tras ser operado de apendicitis.

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También tiró de tradición Marc Casadó, otra vez uno de los futbolistas más felices y queridos del vestuario pese a su escasa participación. De hecho, será difícil que se mantenga en la primera plantilla la próxima temporada. Qué más da. Si hace un año Casadó fue a celebrar el título a Canaletes, esta vez se unió a los aficionados que estaban congregados en la plaza de Catalunya. Lo hizo junto a Alejandro Balde, quien no dudó y grabó la escena ante el jolgorio de los aficionados de un Barça que ha dejado muy atrás aquellos tiempos en que se ganaban títulos y nadie los celebraba.