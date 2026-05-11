FC Barcelona, campeón de Liga, última hora en directo: reacciones a la victoria contra el Real Madrid en el clásico y horario de la rúa

El Barça ha cantado el alirón liguero por primera vez frente a su eterno rival, el Real Madrid, al que ha derrotado (2-0) en un partido marcado por la crisis deportiva e institucional que acucia al club blanco, así como por el fallecimiento del padre del entrenador azulgrana, Hansi Flick, la madrugada anterior.

El conjunto azulgrana, que ha protagonizado una fulgurante reacción tras perder en el Bernabéu en octubre, se marca ahora el reto de ganar los próximos partidos e igualar el récord absoluto de los 100 puntos que alcanzó el equipo entrenado por Tito Vilanova en la temporada en 2013.

Los culés recibieron el trofeo de campeones sobre el mismo césped del Camp Nou, donde comenzaron las celebraciones, que se prolongaron hasta altas horas de la madrugada, con una nueva actuación de Joan Laporta en Luz de Gas, las ocurrencias de Casadó y Balde en plaza de Catalunya y Olmo, Pedri y Eric protagonizando otro episodio en el Bicing.

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Abrimos un hilo sobre las reacciones a la victoria contra el Real Madrid en el clásico y horario de la rúa de celebración por las calles de Barcelona.

Cortes viales en Barcelona por la rúa del Barça a partir de las 17.00 horas El Ayuntamiento de Barcelona ha previsto cortes viales en algunas calles de la ciudad a raíz de la rúa de celebración del título de liga del equipo masculino del FC Barcelona este lunes desde las 17 horas, y ante ello ha organizado un dispositivo de la Guardia Urbana de Barcelona (GUB). La comitiva saldrá del Spotify Camp Nou y continuará por Travessera de les Corts- Calle Numància- Calle Berlín- Calle París- Calle Balmes- Gran Via de les Corts Catalanes- Paseo de Gràcia- Calle Provença- Calle Aribau- Calle Londres- Avenida de Sarrià- Travessera de les Corts, ha informado el consistorio en un comunicado.

La coherencia de Flick Flick pudo confeccionar su alineación sin tener que estar pendiente de los odios de unos y otros en el camerino. Simplemente, tiró de justicia y coherencia táctica. Premió a Rashford con la titularidad después de dar el callo en esta recta final y escogió a Ferran como ariete, seguro de que le funcionaría de fábula para aprovechar los espacios que dejaba el Madrid. Jugaron también como los ángeles Gavi, al que poco se le reconoce cuánto da con el balón, y Pedri, que manejó el horario de la fiesta a su antojo.

Francisco Cabezas Un Madrid en caída libre Es tal la decrepitud moral que acecha al Madrid que Arbeloa no tuvo reparo alguno en alinear de titular a Tchouaméni la misma semana en que se lio a tortas con Fede Valverde. El uruguayo, al que tuvieron que coserle la cabeza, sí que se quedó en su casa de baja. En los despachos ya han puesto la cruz a uno de sus capitanes. En este Madrid 'guerracivilista' en que una entidad cuasi divina decide quiénes son los buenos y quiénes los malos, Vinicius hace ver que es el líder de la causa. Salió el primero a calentar para llevarse los silbidos del público, como si fuera un torturado Santo Job. Luego, ya se pondría a pasear por el campo.