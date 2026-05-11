El Espanyol hace oficial el fichaje de Monchi como director deportivo del club

El RCD Espanyol ha confirmado este lunes el fichaje de Ramón Rodríguez Verdejo, conocido como Monchi, como nuevo director deportivo del club. Su incorporación, que se avanzó la pasada semana, estaba en un principio ligada a la permanencia en Primera División del equipo blanquiazul, pero este lunes, a pesar de la derrota ante el Sevilla de este sábado, y con la permanencia sin confirmar, el club ha dado un paso al frente haciendo oficial su incorporación al frente de la planificación deportiva.

El carismático director deportivo llegaría acompañado de sus clásicos ayudantes (Fernando Navarro y Miguel Ángel Gómez) en un movimiento al que Alan Pace dio su visto bueno la pasada semana mientras que Fran Garagarza, el hasta ahora director deportivo perico, sigue de baja por un infarto aunque tiene contrato hasta 2027.

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El cuadro perico anda inmerso en una grave crisis de resultados, sin haber ganado un solo partido desde que comenzara 2026 y con los puestos de descenso a solo tres puntos. En ese contexto, Pace intenta dar una vuelta al club de cara a la próxima temporada y ha garantizado a Monchi un proyecto ambicioso con inversión en fichajes.