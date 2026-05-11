Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Rúa BarçaMapa rúaHantavirusTiempo CatalunyaNissanEstudiante 92 añosCasa BatllóCarles Porta
instagramlinkedin

APUNTE

Despertarse con una sonrisa, por Lluis Carrasco

Los jugadores del Barça celebran la conquista de la Liga en el Camp Nou.

Los jugadores del Barça celebran la conquista de la Liga en el Camp Nou. / Jordi Cotrina

Lluís Carrasco

Lluís Carrasco

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

No le dolió al madridismo el “qué”. El qué, es una Liga. Un trofeo más para la vitrina, una foto, confeti y una tertulia animada en algún plató nocturno. No. Lo que realmente escuece es el quién, el cómo, el cuándo y el dónde.

El “quién” es del todo insoportable. Porque este Barça no ganó con un ejército de fichajes imposibles adquiridos a golpe de talonario. No. Ganó una pandilla de chavales formados en Sant Joan Despí que no llevan el escudo estampado sobre el pecho, sino incrustado en el corazón. Mientras otros coleccionaban figuras con las que vender camisetas y más camisetas, este Barça de Laporta fabricaba identidad, una identidad que ayer le dio por explotar a los ojos del mundo.

Luego llega el “cómo”. Este Barça no pide permiso: juega con alegría, solidaridad, desparpajo, casi con rebeldía adolescente. Chicos que encaran como si no supieran lo que pesa un clásico… precisamente porque crecieron soñando que un día lo jugarían. El madridismo ha de aguantar sucumbir contra uno que se divierte, que pide la bola en catalán y que desmonta a bofetadas, sus decorados impostados.

Els futbolistes del Barça mantegen Hansi Flick després de proclamar-se ahir campions de Lliga. | JORDI COTRINA

Hansi Flick, en la celebración en el Camp Nou. / Jordi Cotrina

Y el maldito “cuándo”. Cuando ambos clubs estaban llamados por primera vez en la historia, no solo a decidir en una cara a cara quién manda de verdad, sino quien se lleva la liga en un enfrentamiento directo y despiadado. Sin excusas. Sin cálculos. Y ahí apareció de nuevo un Barça a empujones, en el que todos querían jugar, contra un Madrid repleto de jugadores escondidos que se borraban ante una evidencia vergonzante.

Y finalmente, el “dónde”. Ese nuevo Spotify Camp Nou, llamado a volver a ser el gran templo mundial del fútbol. Porque mientras unos siguen teniendo equipos de escaparate, el Barça prefiere construir, vibrar, reír y llorar en el centro del escenario.

Noticias relacionadas

Las Ligas pasan. Pero cuando una generación nacida en casa gana, disfruta y además lo hace contra ti, en el día decisivo y en el escenario definitivo, ya no hablamos de una derrota. Hablamos del inicio de un trauma que hoy se dibuja infinito.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Rúa del FC Barcelona: dónde y cuándo sería la celebración como campeón de liga
  2. Florentino anuncia 'revolución en verano': llega Mourinho y se va algún 'pavo real
  3. Fallece el padre de Hansi Flick antes del clásico de Liga
  4. FC Barcelona - Real Madrid, en directo: horario y última hora del Clásico
  5. Paula Blasi hace historia en el Angliru y conquista la Vuelta a España
  6. La gran fiesta de Laporta en Luz de Gas y la locura de Casadó y Balde en plaza Catalunya
  7. FC Barcelona, campeón de Liga, última hora en directo: Reacciones a la victoria contra el Real Madrid en el clásico y horario de la rúa
  8. La 'guardería' del Real Madrid se convirtió en un polvorín: la pelea de Tchouaméni y Valverde no es un caso aislado

Despertarse con una sonrisa, por Lluis Carrasco

Despertarse con una sonrisa, por Lluis Carrasco

Los jugadores del Barça celebran junto a los aficionados el título de Liga

Los jugadores del Barça celebran junto a los aficionados el título de Liga

El Espanyol anuncia a Monchi como nuevo director general deportivo: "Hay que aparcar los miedos y las rencillas"

Nico Williams sufre una lesión moderada en la musculatura isquiosural y llegará al Mundial

Nico Williams sufre una lesión moderada en la musculatura isquiosural y llegará al Mundial

El mensaje de Ilia Topuria a Donald Trump en su visita a la Casa Blanca: "Nunca pensé que serías tan amable"

El mensaje de Ilia Topuria a Donald Trump en su visita a la Casa Blanca: "Nunca pensé que serías tan amable"

Simeone: “Miraba el partido ayer y decía: ‘Dejamos dos veces eliminado al Barcelona, ¡Dios mío!’”

Afectaciones al tráfico y qué tiempo hará durante la rúa del Barça de este lunes por la tarde en Barcelona

Afectaciones al tráfico y qué tiempo hará durante la rúa del Barça de este lunes por la tarde en Barcelona

Los sismógrafos de Barcelona registraron dos seísmos coincidiendo con los goles del Barça frente al Madrid

Los sismógrafos de Barcelona registraron dos seísmos coincidiendo con los goles del Barça frente al Madrid