Xavi Torres, periodista de TV3: “Soy un Cruyffista vital”

“Estic esplèndid”. Comenta nada más vernos. Le han operado nueve veces en las piernas, varias rectificaciones en las manos en donde le estiran regularmente de los tendones porque sufre una enfermedad que se llama Dupuitrén, pero a sus 59 años sigue yendo cada sábado a jugar su partido de fútbol de la liga de veteranos.

“Hay pocos elementos para dudar del Barça y la temporada deja 11 puntos de diferencia entre Barça y Madrid, con unos chavales con ganas de ganar y un Madrid con ganas de ir al mundial. No se si este domingo será campeón, pero si no lo es, lo será la semana que viene; y en cuanto al Espanyol, creo que se salvará”.

Hace años que Xavi Torres dirigió un extraordinario documental dedicado a divulgar la ELA con Juan Carlos Unzué como protagonista, “Por entonces me di cuenta de porqué nos quejamos, cuando deberíamos dar gracias cada día de que estamos espléndidos”.

“De lunes a viernes la gente las pasa putas. Y el sábado y el domingo quiere pasárselo bien”. Y por eso Hansi Flick conecta con el socio porque la gente va al campo y se lo pasa bien con la cantera. Cuando le pregunto su opinión entre Maradona o Messi, sin necesidad de compararlos. “Pese a que el futbol y las épocas son incomparables, Maradona. Sin duda”.

Sergi Mas con Xavi Torres en el estudio de El Periódico. / Núria Garrido

Para Xavi, Johan era una persona llena de contradicciones. El lunes decía una cosa y el viernes decía la contraria, con un sentido común muy especial, y el espíritu con el que afrontaba la vida era descomunal.”

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