FÚTBOL
El VAR salva la agónica victoria del Arsenal en campo del West Ham
Un gol de Trossard da un triunfo clave a los londinenses, que están a dos partidos de conquistar la primera Premier en 22 años
El Arsenal salvó una crucial victoria en campo del West Ham con mucho suspense. Picó piedra y consiguió marcar el 0-1, obra del belga Trossard, a falta de siete minutos para concluir el tiempo reglamentario. Mikel Arteta y sus jugadores se volvieron locos. Conservaban la ventaja sobre el Manchester City. Pero en la Premier siempre hay margen para las sorpresas y en el tiempo de descuento anotó el equipo local, que se juega la salvación. Desesperación reconvertida en alivio cuando después de varios minutos de consulta el VAR anuló el gol en una jugada embarullada. La conquista de la Premier le queda más cerca ahora al Arsenal.
En el lanzamiento de un córner, y tras un rechace, Callum Wilson, delantero que salió en los últimos minutos y llevó de cráneo a la defensa del Arsenal, puso la igualada en el marcador en el derbi londinense. Los jugadores del equipo de Arteta protestaron. Y con razón. David Raya, el portero español, fue bloqueado en su salto por un jugador del West Ham, que incluso le agarró del brazo. Tras mirar la pantalla a pie de campo, el colegiado canceló el tanto. Podía también haber pitado penalti, pues al mismo tiempo se produjeron dos agarrones clarísimos.
La decisión pavimentó el triunfo del Arsenal, que con un partido más mantiene cinco puntos de ventaja sobre el CIty. Tenía esperanzas Pep Guardiola en el equipo londinense, que necesitaba un tropiezo de su rival para tener opciones con la Premier. Raya intervino también decisivamente unos minutos antes de la jugada de marras con una parada sensacional en un uno contra uno con Mateus Fernandes.
Ahora al cuadro de Arteta le quedan dos partidos en principio accesibles, en casa ante el Burnley y en campo del Crystal Palace en la última jornada. Si no falla, levantará el título de la liga inglesa por primera vez en 22 años. Todo un hito. Encima, le aguarda la final de la Champions ante el PSG el 30 de mayo en Budapest.
El West Ham, por su parte, se complica la salvación, ya que en caso de que el Tottenham Hotspur gane el lunes en casa al Leeds United, se quedaría a cuatro puntos de la salvación.
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