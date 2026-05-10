Celebración del título de Liga
Así será la rúa del Barça para celebrar LaLiga: fecha, horario y recorrido
El Barça de Flick conquista la Liga tras imponerse al Real Madrid en el Clásico del Camp Nou
Giacomo Leoni Amat
Dada la situación que atraviesa el Real Madrid, ya era difícil imaginar un desenlace distinto. Y el FC Barcelona ha confirmado los pronósticos: el equipo de Hansi Flick se ha proclamado campeón de Liga tras imponerse al eterno rival en el Clásico y desatar la euforia azulgrana.
Según adelantó la Cadena Ser, la intención del FC Barcelona y el Ayuntamiento es que se celebre la rúa mañana por la tarde, a partir de las 17h. El autobús saldrá desde el Spotify Camp Nou, como ya se hizo la temporada pasada, a pesar de jugar en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuic.
El recorrido atravesará los siguientes rincones de la capital catalana: Travessera de les Corts, Numància, Berlín, París, Balmes, Plaça Catalunya, Passeig de Gràcia, Provença, Casanovas, Londres, Avinguda Sarrià, Travessera de les Corts y Spotify Camp Nou.
Temporadas pasadas
Si bien podría haber cambios de última hora, no hay plan de finalizar la rúa con una fiesta en el Camp Nou como en otros años, pero sí que podría haber algo de celebración en el último partido en casa de la temporada, como la temporada pasada, contra el Betis el próximo 17 de mayo.
El año pasado se establecieron tres puntos de animación, ubicados en la calle Berlín con Josep Tarradellas, en plaza Catalunya —a la altura de la calle Pelai— y en el mismo Arc de Triomf. Una de las novedades fue la presencia de la mascota CAT, al igual que la retransmisión de la rúa a través de la plataforma Barça One.
El equipo de Flick no se esperaría a hacerlo en conjunto con el cuadro femenino, que ya es campeón de su liga pero todavía le falta disputar la final de la Champions el 23 de mayo en Oslo, además de la final de la Copa de la Reina contra el Atlético de Madrid el 16 de mayo en Las Palmas de Gran Canaria. No sería la primera vez que ocurre, pues en 2023 ya se hizo con Xavi Hernández y Jonatan Giráldez en los banquillos de ambas secciones. Los compromisos del femenino descartan esta opción al igual que el año pasado.
Entrega del trofeo
De no lograr el punto que necesita para proclamarse campeón, el Barça tendrá la opción de redimirse en cuestión de tres días, cuando visite al Alavés el miércoles por la noche. El calendario tan apretado también ha sido una de las razones por las que la entidad azulgrana y el consistorio han pactado organizar la rúa lo antes posible. También cabe recordar que en cualquier caso, la entrega del trofeo no se produciría hasta el último partido en casa contra el Betis. Sería el 28º título de liga para el FC Barcelona, el segundo consecutivo de la era Flick.
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