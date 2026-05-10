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Pedro Sánchez felicita al Barça por su 29º título de Liga

El presidente del Gobierno destaca el trabajo de la plantilla azulgrana y celebra el éxito del club junto a la afición culé

Un Barça triunfal gana la Liga a un Madrid de fin de ciclo

El Barcelona alza el título de campeón de LaLiga EA Sports.

El Barcelona alza el título de campeón de LaLiga EA Sports. / EFE

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El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha felicitado públicamente al FC Barcelona tras conquistar su 29º título de Liga, un nuevo éxito que confirma la gran temporada del conjunto azulgrana.

A través de un mensaje difundido en X (Twitter), Sánchez ha querido reconocer el esfuerzo realizado por todo el equipo durante la campaña y ha dedicado unas palabras tanto a jugadores como al cuerpo técnico y a la afición culé.

"Enhorabuena al FC Barcelona por este nuevo título de Liga. Un reconocimiento al gran trabajo de toda la plantilla esta temporada. Felicidades a jugadores, cuerpo técnico y a toda la afición culé. Felicitats, campions!", ha expresado el dirigente socialista.

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Con esta conquista liguera, el Barça continúa ampliando su palmarés nacional y pone el broche a una temporada marcada por la regularidad y el buen rendimiento colectivo. La celebración del título ha desatado la euforia entre los aficionados azulgranas, que vuelven a celebrar una Liga después de una intensa lucha por el campeonato.

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