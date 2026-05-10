El Oporto apaga el sueño del Barça de levantar su vigésimo tercera Champions de hockey

El Oporto dinamitó este domingo el anhelo del Barça de conquistar su vigésima tercera Liga de Campeones tras imponerse por 3-1 en la final disputada en Coimbra (Portugal).

El conjunto luso se sacó la espina de la pasada temporada, cuando cayó en la final ante el Barcelos, y levantó su cuarto título continental. El Barça, por su parte, deberá volver a intentarlo y encadena su octavo año consecutivo sin reinar en Europa desde su última corona en 2018.

El duelo, entre dos viejos conocidos que ya se habían repartido victorias en la fase de grupos, quedó condicionado desde el arranque. El Oporto salió en tromba y, en apenas siete minutos, castigó con dos zarpazos casi consecutivos: José Soares y Gonçalo Alves firmaron el 2-0 que obligó al Barça a remar contracorriente desde muy pronto.

Inferioridad numérica

Fue un golpe psicológico para un equipo azulgrana que, en toda la Final a Ocho, no había ido nunca por detrás en el marcador. Aun así, volvió a aferrarse a su carácter competitivo y tras el paso por vestuarios, Ignacio Alabart recortó distancias desde el punto de penalti (2-1, min. 27) y reabrió el partido.

El equipo dirigido por Ricard Ares, ex del Porto, resistió incluso en los momentos más delicados, cuando las tarjetas azules a Marc Grau y Xavier Barroso dejaron al cuadro catalán en inferioridad numérica. Lejos de descomponerse, se sostuvo con entereza y se mantuvo con vida hasta un tramo final en el que el empate.

Pero cuando el Barça más apretaba, emergió la figura del portero Xavier Malián, decisivo bajo palos para sostener la ventaja lusa. Y, en un desajuste defensivo, Telmo Sousa sentenció con el 3-1 definitivo, cerrando la puerta a la remontada.

Ficha técnica:

Oporto: Malián; Soares (1), Di Benedetto, Alves (1), Nunes, -cinco inicial-, Sousa (1), Lamas, Mena, Manrubia, Rodrigues (p.s).

Barça: Fernández; Alabart (1), Font, Marc Grau, Aragonès, -cinco inicial-, Álvarez, Barroso, Llorca, Cervera, Carles Grau (p.s).

Goles: 1-0, min.1: Jose Soares. 2-0, min.7: Gonçalo Alves. 2-1, min.27: Ignacio Alabart, de penalti. 3-1, min.44: Telmo Sousa.

Árbitros: Joseph Silecchia (ITA) y Francesco Stallone (ITA). Mostraran tarjeta azul a Telmo Sousa (min.8) y a Helder Nunes (min.18) por parte del Oporto y a Marc Grau (min.1 y min.29), Xavier Barroso (min.32) por parte del Barça.

Incidencias: Final de la Liga de Campeones disputada en el Municipal Multidesportos Mário Mexia de Coimbra (Portugal). EFE

1012203

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avm/arh