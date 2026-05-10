Minutos antes del clásico
Un grupo de aficionados lanza objetos a los autocares de Real Madrid y Barcelona
Aficionados con bengalas y distintivos azulgranas han arrojado objetos contra ambos vehículos en los accesos al Spotify Camp Nou, sin que se hayan registrado daños materiales importantes
Algunos aficionados han lanzado objetos contra los autocares de Real Madrid y de Barcelona en las inmediaciones del Spotify Camp Nou, donde este domingo (21:00 horas) se disputa el clásico en el que el conjunto catalán puede proclamarse campeón de LaLiga.
Los hinchas, que portaban bengalas y distintivos azulgranas, han lanzado diversos objetos al paso de ambos vehículos de camino al estadio, aunque sin causar daños materiales importantes.
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