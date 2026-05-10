FC Barcelona - Real Madrid, en directo: horario y última hora del Clásico

Olivia Rodrigo, atracción en el clásico

La artista californiana Olivia Rodrigo será una de las grandes atracciones de este clásico de Liga. Estará en el palco del Spotify Camp Nou esta noche viendo cómo su logo lucirá en la camiseta de los futbolistas del Barça.

El pasado viernes, en el Teatre Grec, ofreció un concierto privado y gratuito para sus fans más acérrimos y una serie de invitados.

Así lo contó nuestro compañero Ignasi Fortuny en su crónica:

Olivia Rodrigo, un talento despampanante para anotar el primer gol del Clásico en el Grec, "el escenario más bonito"