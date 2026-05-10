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FC Barcelona - Real Madrid, en directo: horario y última hora del Clásico
El Barcelona de Hansi Flick y el Real Madrid de Álvaro Arbeloa se enfrentan en el Spotify Camp Nou con la Liga en juego. Un punto basta a los azulgrana para proclamarse campeones.
Olivia Rodrigo, atracción en el clásico
La artista californiana Olivia Rodrigo será una de las grandes atracciones de este clásico de Liga. Estará en el palco del Spotify Camp Nou esta noche viendo cómo su logo lucirá en la camiseta de los futbolistas del Barça.
El pasado viernes, en el Teatre Grec, ofreció un concierto privado y gratuito para sus fans más acérrimos y una serie de invitados.
Así lo contó nuestro compañero Ignasi Fortuny en su crónica:
Olivia Rodrigo, un talento despampanante para anotar el primer gol del Clásico en el Grec, "el escenario más bonito"
Mbappé sigue perdiéndose partidos clave
No hay manera con Kylian Mbappé y ese rosario de lesiones que han venido complicándole la vida durante esta temporada.
En la eliminatoria de octavos de final de la Champions frente al Manchester City, apenas pudo jugar 21 minutos en el segundo partido, cuando ya venía de perderse la vuelta de la repesca en el Bernabéu contra el Benfica.
En la Supercopa de España, Mbappé sólo estuvo disponible durante 15 minutos de la final perdida por el Real Madrid ante el Barça. La semifinal contra el Atlético ni siquiera la jugó.
Y después de su ausencia en el último partido en Cornellà contra el Espanyol, y pese a que Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, insistiera en que debía estar listo para jugar el clásico en Barcelona, Mbappé vuelve a ser baja. Parecía listo en el entrenamiento del viernes, pero este sábado sólo completó una parte.
Tchouaméni sí entra en la lista
Quien sí ha entrado en la lista ha sido uno de los grandes protagonistas de esta semana, Aurélien Tchouaméni, quien protagonizó una grave trifulca esta semana en el vestuario con su compañero Fede Valverde, que requirió varios puntos de sutura. Tchouaméni, tal y como ya había advertido Arbeloa, podrá así jugar sin mayor problema el clásico de Liga (más allá de la sanción de 500.000 euros impuesta por el club tanto para él como para el uruguayo). Quien no participará en el partido será Fede Valverde, de baja médica tras la pelea.
Courtois, recuperado ya de su lesión, podrá ser titular en el Spotify Camp Nou.
Esta es la convocatoria del Real Madrid:
Porteros: Courtois, Lunin y Sergio Mestre.
Defensas: Alaba, Trent Alexander-Arnold, Asencio, Carreras, Fran García, Rüdiger, Huijsen y David Jiménez.
Centrocampistas: Bellingham, Camavinga, Tchouaméni, Thiago, Cestero y Palacios.
Delanteros: Vinicius, Gonzalo, Brahim y Mastantuono.
Mbappé, fuera del clásico
La gran estrella del Real Madrid ni siquiera ha entrado en la lista de convocados de Álvaro Arbeloa. Las últimas pruebas realizadas en Valdebebas, al parecer, no fueron satisfactorias, por lo que Kylian Mbappé, foco de sospechas después de sus últimos viajes, especialmente el que hizo a Cerdeña mientras el Madrid se jugaba la vida en Cornellà, ni siquiera estará en el banquillo. Mbappé, que arrastraba una sobrecarga, podrá así continuar su preparación de cara al próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá mientras sus compañeros dan la cara en el Spotify Camp Nou.
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