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FC Barcelona - Real Madrid, en directo: horario y última hora del Clásico

Mbappé y Pedri, durante la disputa de un clásico.

Mbappé y Pedri, durante la disputa de un clásico. / Enric Fontcuberta / Efe

Albert Guasch

Fermín de la Calle

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El Barcelona de Hansi Flick y el Real Madrid de Álvaro Arbeloa se enfrentan en el Spotify Camp Nou con la Liga en juego. Un punto basta a los azulgrana para proclamarse campeones.

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