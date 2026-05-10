Faustino Oro se convierte en el segundo Gran Maestro más joven de la historia del ajedrez

Faustino Oro, el ajedrecista argentino afincado en Badalona, ha logrado la tercera norma que le convierte en el segundo Gran Maestro más joven de la historia del ajedrez. A sus doce años, seis meses y 26 días Oro ha logrado la norma que le faltaba tras sumar los puntos que necesitaba para superar la barrera de los 2.600 de Elo en el Festival de Cerdeña (Italia).

La tercera norma

El prodigio argentino logró su objetivo tras derrotar al polaco Bartolomiej Niedbala en la penúltima partida, con lo que la partida que jugará hoy contra el excampeón del mundo, el ruso Ian Nepomniashchi, no influirá en su lucha por conquistar la tercera norma. En sus primeras ocho partidas, Oro ha obtenido tres victorias y cuatro tablas, alcanzando los 2600 de Elo en la novena partida ante Niedbala. Para conseguir la distinción más prestigiosa en ajedrez, Faustino necesitaba completar en Cerdeña una actuación igual o superior a 2600, en el que, al menos un tercio de sus rivales tuvieran el título de Gran Maestro y fuesen de tres federaciones distintas. Requisitos ambos que se cumplían.

Nacido el 14 de octubre de 2013 en San Cristóbal, en Buenos Aires, Oro compitió en Madrid y en Buenos Aires a comienzos de año en torneos cerrados, enfrentándose a una prueba abierta en Moscú. Allí se quedó aun paso de batir el récord del estadounidense de origen indio Abhimanyu Mishra, quien se convirtió en gran maestro con doce años, cuatro meses y 25 días el 30 de junio de 2021. Encadenó cuatro victorias y tres tablas, pero su derrota ante el ruso Aleksey Grevnev en la última jornada en Moscú, le impidió superar la barrera de los 2.600 puntos de Elo. Pese a no lograrlo por muy poco entonces, su madurez deslumbró al mundo del ajedrez.

Faustino Oro, durante el torneo de Moscú en el que ha buscado su tercera norma. / Aeroflot Moscú Chess Tournament

Faustino aprendió a jugar durante el confinamiento por el covid con sus padres, Alejandro y Romina, y con tutoriales en YouTube. Tenía seis años entonces. En septiembre de 2023 obtuvo su primera norma de maestro internacional y en marzo de 2024, con diez años, ocho meses y 16 días, la segunda. El 30 de junio de 2024 se convirtió en el maestro internacional más joven de la historia, con diez años, ocho meses y 16 días, al desbancar a Mishra, a quien no ha podido superar en precocidad con la obtención del título de Gran Maestro. Antes de eso ya había avisado de su potencial al ganar al número uno del mundo, el noruego Magnus Carlsen, en una partida ultrarrápida en un torneo virtual.

Lluvia de elogios

Las figuras del tablero se han deshecho en elogios hacia Faustino. Carlsen ha comentado de él que "es mucho mejor a los 12 años de lo que Messi fue a esa edad. Está en un gran camino. Faustino tiene mucho nivel en el juego avanzado y un gran potencial, disfruta y comprende profundamente ajedrez, lo cual es raro a una edad tan temprana". Para el ruso Nepomniashchi "Oro es, sin lugar a dudas, es un talento fuera de la normal. Lo importante no es si ha conseguido la tercera norma antes o después. Lo importante es jugar bien y él juega bien".

El Gran Maestro español y letón Alexei Shirov hablaba así de Faustino en una entrevista con EL PERIÓDICO en Córdoba hace unos meses: "Faustino tiene un talento excepcional. En la historia del ajedrez, nadie ha alcanzado su nivel a los 12 años. Ya juega como un Gran Maestro porque es un jugador completo y universal… Seguramente será un ajedrecista con Elo por encima de 2700". Y el pentacampeón mundial Viswanathan Anand advertía que "el chico tiene un dominio mental y un talento excepcional, comportándose como un profesional experimentado incluso frente a jugadores veteranos". Hikaru Nakamura, el Gran Maestro estadounidense y figura del ajedrez online, analizaba así la partida en la que Faustino había ganado a Carlsen en su día en una partida ultrarrápida: "La partida de Faustino fue fantástica… Mostró una excelente comprensión del medio juego, en el desarrollo de piezas y en la creación de las estructuras. Estoy francamente sorprendido por la madurez que muestra a una edad tan temprana".

Noticias relacionadas

Oro es un ajedrecista especialmente consistente para la edad que tiene, pero además de conocimiento del juego destaca por la creatividad y la brillantez de sus propuestas en sus partidas. Este joven prodigio ha demostrado una gran compresión del juego y una toma de decisiones audaz e innovadora que coloca a sus rivales en situaciones comprometidas. Conoce las aperturas, maneja con soltura el juego medio y está avanzando mucho en la resolución de las partidas. Muchos le ven como un proyecto de campeón del mundo, pero Faustino, que no tiene prisa, prefiere seguir divirtiéndose en el tablero o en una cancha de fútbol con sus amigos, a la que acude con la camiseta del club de sus amores: Vélez Sarsfield.