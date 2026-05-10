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Fallece el padre de Hansi Flick antes del clásico de Liga

El técnico del Barça dirigirá a su equipo este domingo en el partido frente al Real Madrid en el Spotify Camp Nou

Hansi Flick, técnico del Barça.

Hansi Flick, técnico del Barça. / Dani Barbeito

Francisco Cabezas

Francisco Cabezas

Barcelona
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Hansi Flick, técnico del Barcelona, comunicó esta mañana a representantes del club y a su vestuario el fallecimiento de su padre, Hans. La muerte se produjo durante la pasada madrugada.

El entrenador alemán de 61 años estará en cualquier caso en el banquillo del primer equipo del Barça, que esta noche se enfrenta al Real Madrid en el clásico. Un punto basta a los azulgrana para proclamarse campeón de Liga.

"El FC Barcelona y toda la familia blaugrana queremos hacer llegar nuestro cariño a Hansi Flick por el fallecimiento de su padre. Compartimos su dolor y le acompañamos en este momento tan difícil para él y su familia", expuso el club azulgrana en un comunicado.

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Hans Flick fue delantero centro en el BSC Mückenloch (muy cerca de Bammental), donde aún vivía y donde se crió el actual técnico azulgrana.

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