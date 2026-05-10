Fútbol
Fallece el padre de Hansi Flick antes del clásico de Liga
El técnico del Barça dirigirá a su equipo este domingo en el partido frente al Real Madrid en el Spotify Camp Nou
Hansi Flick, técnico del Barcelona, comunicó esta mañana a representantes del club y a su vestuario el fallecimiento de su padre, Hans. La muerte se produjo durante la pasada madrugada.
El entrenador alemán de 61 años estará en cualquier caso en el banquillo del primer equipo del Barça, que esta noche se enfrenta al Real Madrid en el clásico. Un punto basta a los azulgrana para proclamarse campeón de Liga.
"El FC Barcelona y toda la familia blaugrana queremos hacer llegar nuestro cariño a Hansi Flick por el fallecimiento de su padre. Compartimos su dolor y le acompañamos en este momento tan difícil para él y su familia", expuso el club azulgrana en un comunicado.
Hans Flick fue delantero centro en el BSC Mückenloch (muy cerca de Bammental), donde aún vivía y donde se crió el actual técnico azulgrana.
Suscríbete para seguir leyendo
- Otra pelea entre Tchouameni y Valverde acaba con el segundo en el hospital con una brecha y el Madrid abriendo expediente a ambos
- El Real Madrid anuncia un expediente a Tchouaméni y Valverde, que estará 'de 10 a 14 días' de baja por la pelea
- Paula Blasi hace historia en el Angliru y conquista la Vuelta a España
- La 'guardería' del Real Madrid se convirtió en un polvorín: la pelea de Tchouaméni y Valverde no es un caso aislado
- El Espanyol ultima el fichaje de Monchi como director general deportivo en un acuerdo vinculado a la permanencia en Primera
- Àlex Márquez: 'Me tengo que comprar el Lego de Messi
- Mourinho pide a Florentino la cabeza de Pintus en una conversación por videollamada para regresar al Real Madrid
- Batallas campales en París tras la victoria del PSG dejan 127 detenidos y decenas de heridos: uno de ellos de gravedad por mortero de artillería