GOLF
Estratosférico Yury Premlall: arrasa con 28 golpes bajo par el Estrella Damm Catalunya Championship
El sudafricano de 22 años, acompañado de dos compatriotas en el podio, gana por 14 golpes de diferencia y casi iguala un récord de Tiger Woods, que conquistó el US Open de 2000 con una ventaja de 15
Un huracán ha pasado por el Real Club de Golf El Prat durante este fin de semana. Se llama Yuri Premlall, golfista sudafricano de 22 años. No es que ganara el Estrella Damm Catalunya Championship. Es que ha arrasado. A lo bestia. Ha acabado el torneo con 28 golpes bajo par, una barbaridad. Si el sábado batió el récord del campo al concluir con -9, este domingo no aflojó y repitió el marcador, otro -9.
Nadie vio venir este fenómeno. En esta temporada del circuito europeo, el llamado DP World Tour, el mejor resultado de Premlall había sido un 31º puesto en India. Nada que se acercara mínimamente a lo que ha conseguido en el verde de Terrassa. Ha jugado como si estuviera iluminado, con tarjetas deslumbrantes. Con esos menos nueve batió el récord del campo, primer escenario del llamado Road to Ryder Cup 2031, un campeonato anual hasta la cita de Camiral, y que le valió un premio de 50.000 dólares.
Premlall ha liderado un podio formado íntegramente por golfistas sudafricanos. Segundo ha quedado Shaun Norris, con -14, o sea, a 14 golpes de diferencia. Casi iguala el récord de Tiger Woods del 2000, cuando en el US Open de ese año venció con 15 golpes de ventaja, la mayor en la historia del circuito. En tercer lugar acabó el compatriota JC Ritchie, con -13, igualado con Alejandro del Rey, madrileño de 28 años.
Con una bolsa total de 2.750.000 dólares en premios, Premlall ingresa alrededor de 400.000, a los que suma los 50.000 que se embolsó el sábado. Un gran fin de semana para este desconocido del circuito y para el golf sudafricano, que cuenta con una pujante camada.
"No tengo palabras. He trabajado muchísimo para llegar a esta posición y es muy gratificante ver finalmente los resultados. Los últimos ocho o nueve meses han sido una verdadera lucha para construir una plataforma que me diera la oportunidad de ganar, y llegar a esta posición. Estoy muy agradecido, es un sueño hecho realidad", ha declarado ebrio de euforia el jugador.
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