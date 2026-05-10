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EMOCIÓN EN EL CAMP NOU

"Es un día inolvidable para mí", confiesa Flick, entre el luto y el alirón

El técnico explica que pensó en ocultar el fallecimiento de su padre pero que decidió compartirlo porque el vestuario "es como una familia"

Ronald Araujo abraza a Hansi Flick en el momento de los parlamentos tras al recogida del trofeo.

Ronald Araujo abraza a Hansi Flick en el momento de los parlamentos tras al recogida del trofeo. / Jordi Cotrina / EPC

Joan Domènech

Joan Domènech

Barcelona
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Intentó reprimir las emociones pero el intenso y largo abrazo que le dio Joan Laporta sobre el césped en la ceremonia de la entrega del trofeo derribó la resistencia de Hansi Flick. El momento era conmovedor. Confluían ahí las contradictorias y contrarias sensaciones.

"Es un día inolvidable para mí", acertó a decir Flick, a quienes se le observaron lágrimas en las mejillas tras soltar y ser soltado por Laporta para recibir su copa de manos de Javier Tebas y Rafael Louzán, los representantes de LaLiga y la Federación, sensibles al hecho de entregar el trofeo en el mismo momento en que se consagraba el campeón. A tres jornadas del final, con 14 puntos de ventaja y 9 en disputa, invicto en los partidos disputados en casa.

Hansi Flick, en su parlamento a la hinchada.

Hansi Flick, en su parlamento a la hinchada. / Jordi Cotrina / EPC

"Cuando me ha llamado mi madre para decirme que mi padre había fallecido he dudado entre ocultar lo sucedido o explicarlo. He pensado que, como somos una familia, tenía que compartir esta información con los jugadores, y su reacción ha sido increíble, nunca la olvidaré", relató después Flick en la sala de prensa. El técnico estuvo reconfortado por su cuerpo técnico y con los jugadores durante el partido, que le abrazaron en los goles (Rashford, Ferran) e incluso en las sustituciones, sin motivos de enfado esta vez.

Marc Casadó, abrazado por Marcus Sorg, uno de los técnicos de Flick.

Marc Casadó, abrazado por Marcus Sorg, uno de los técnicos de Flick. / Valentí Enrich / SPO

"Teníamos que arroparle y estar con él", explicó Gerard Martín, uno de los descubrimientos del entrenador alemán. "Ganar la Liga y ante el Madrid, no se puede pedir más", explicó el defensa, en su primer clásico en el Camp Nou. En el último clásico celebrado en el estadio, él jugaba en Primera RFEF.

"Quiero dar las gracias a mi staff, a la directiva, a los jugadores y a todo el mundo que nos ha apoyado"; dijo el técnico en su discurso, antecedido con un "Bona nit, culés" y finalizaba con un "Visca el Barça i visca Catalunya".

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Del mismo modo que las instituciones futbolísticas razonaron para entregar la copa al campeón en sus estadio y justo cuando se consumaba el triunfo, Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, tuvo a bien felicitar al Barça.

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