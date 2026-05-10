El Barcelona remonta en Tenerife y suma otra victoria antes de sus dos finales (1-3)

El FC Barcelona Femení trabajó la remontada y consiguió la victoria ante el CD Tenerife Femenino (1-3) para llevarse los tres puntos del Heliodoro Rodríguez López y así mantener las buenas sensaciones para la doble final que le espera en la Copa de la Reina y la Liga de Campeones Femenina.

Ya lo advertía el técnico local, Yerai Martín, en rueda de prensa, que contra el Barcelona no se podía ser atrevido y así lo demostró desde el esquema presentado esta tarde, con un 5-4-1 bien plantado en un bloque bajo que pudo mantener a raya en la primea mitad a un Barça con muchos errores y pocos acercamientos a la portería defendida por Noelia Ramos.

El Tenerife empezó a construir desde ese muro formado en la defensa y consiguió sorprender al vigente campeón de la Liga F, aprovechando el primer acercamiento de todo el encuentro.

Aleksandra Zaremba aprovechó el rechace de un corner para enviar un balón medido a la cabeza de Gramaglia que, con un remate muy complejo pero bien ejecutado, puso el balón pegado al palo alejado haciendo imposible cualquier esfuerzo de Gemma Font, para firmar así el primer tanto (minuto 22).

Desde ese momento, el Barcelona cambió de marcha y quiso dar respuesta rápida para cambiar el rumbo del partido y conseguir, como mínimo, sumar en Tenerife, algo que se le facilitaría tras la expulsión de Violeta Quiles (minuto 31).

Las visitantes empezaron a generar más ocasiones, con un tiro lejano de Alexia Putellas que se marchó por poco, pero que les sirvió de empujón para enchufarse al partido.

Le siguió un tiro algo tímido de Aitana y una buena jugada colectiva en la que Vicky López no pudo conectar con ninguna compañera por falta de entendimiento.

El premio del gol llegó tras un córner servido por Vicky que remató en el primer palo Brugts cruzando el esférico hacia el palo alejado (minuto 48).

La segunda parte comenzó con la intensidad que terminó la primera, con el Barcelona echado arriba yendo a por los tres puntos en el Rodríguez López y no cesaron los ataques de las visitantes hasta que llegó el gol de la recién ingresada Kika, tras una buena asistencia de Patri Guijarro que les dio la calma que llevaban buscando desde que encajaron al principio del encuentro.

Con la remontada conseguida, el Barça se instaló en la zona de peligro del Tenerife para buscar cerrar el encuentro y permaneció ahí hasta el pitido final, con incesantes acercamientos hasta que en el minuto 87 Claudia Pina reventó las mallas con un golazo que certificó la victoria trabajada del Barcelona.

Las líderes de la Liga F materializaron una nueva victoria, que les sirve para preparar las finales tanto de Copa de la Reina, ante el Atlético de Madrid el próximo sábado, y de la Liga de Campeones ante el OL Lyonnes.

Ficha técnica:

Tenerife: Noelia Ramos; Zaremba, Cinta Ramos, Elba, Patri Gavira, Violeta Quiles; Clau Blanco (Aithiara m.80), Natalia Ramos (Ange m.80), Pola Martínez, Sandra Castelló (Yerliane Moreno m.70); Gramaglia (Sakina m.70).

FC Barcelona: Gemma Font; Ona Batlle (Carla Martínez m.74), Irene Paredes, Mapi León, Esme Brugts (Aïcha m.74); Aitana (Kika m.62), Patri Guijarro, Alexia Putellas (Sydney m.62); Vicky López (Claudia Pina m.46), Ewa Pajor, Salma Paralluelo.

Goles: 1-0, m. 22: Gramaglia. 2-0, m. 45+3: Esmee Brugts. 1-2, m. 65: Kika. 1-3, m. 87: Claudia Pina.

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Incidencias: Partido de la vigesimoctava jornada de la Liga F disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López ante 11.647 espectadores.