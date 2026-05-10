Los 30 escándalos de un Madrid tocado que el Barça puede hundir definitivamente

El Real Madrid visita hoy (21.00 horas, Movistar+) el Spotify Camp Nou en un intento de alargar, una jornada más, no más, la renovación del título de Liga por parte del FCBarcelona. Y lo hace después de completar su segundo ‘nadaplete’ consecutivo, casi lo nunca visto, y de acumular una serie de escándalos que han dejado a la institución blanca hecha unos zorros.

El desmadre, que acumula, como pocos, 30 situaciones esperpénticas, algunas de ellas dignas del mayor ridículo de la historia del fútbol, puede cerrarse esta noche con una nueva derrota y la necesidad u obligación de tener que felicitar al viejo campeón sobre el mismo césped.

Lo que viene a continuación es un pequeño, o gran, relato de muchas, no todas, de las barbaridades y, sobre todo, situaciones incomprensibles que ha vivido la institución gobernada con mano de hierro (o eso se consideraba hasta hace dos años) por Florentino Pérez, que ha perdido totalmente el control del que considera (casi) su club.

LA LLEGADA DE XABI ALONSO. Exjugador madridista, perfil merengue, ADN Casa Blanca, triunfador, con mano dura y un fútbol más físico y estratégico que filigranero, el tolosarra Xabi Alonso llegó al Real Madrid, le firmaron un contrato de tres años (se hablaba de proyecto a largo plazo) y fue despedido a los pocos meses por imposición de un grupito de futbolistas liderado de Vinicius Júnior. La verdad es que Alonso ya entró con mal pie, pues Florentino Pérez le obligó a debutar antes de hora en el Mundial de Clubs de EEUU.

VINICIUS SUPLENTE. Ya en EEUU, los futbolistas empezaron a tomar nota, de mala gana, del libro de estilo de Xabi Alonso y no me refiero solo, no, a las sesiones interminables de video. Todo empezó con Vinicius Júnior fue suplente ante el Oviedo y en Marsella, en partido de Champions. “Hay que exigir respeto”, dijo Alonso. “En el fútbol, las decisiones se toman por el bien del equipo”. Miau.

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, en la rueda de prensa previa al partido contra el FC Barcelona, el 9 de mayo de 2026. / Europa Press

VALVERDE, LATERAL. Valverde se vió obligado a desmentir, en redes, que se había negado a jugar de lateral. “No me escondo, doy siempre la cara, he jugado muchas veces lesionado, nunca pedí descanso”. Todo, tras un partido ante el Kairat Almaty.

LA REBELIÓN DE ‘VINI’. Llega el clásico de octubre, Alonso sustituye a Vinicius y el brasileño monta el primer gran espectáculo, protesta, pataleta, enfado contra el tolosarra. Pocas horas después, el asunto, el enfrentamiento, empeora: ‘Vini’ pide disculpas al club, a los compañeros y a la afición, pero se olvida de pedir perdón a Alonso.

EXILIO CAÓTICO. Los negocios, el dinero, los ingresos, el aprovechamiento de un estadio infrautilizado hace que el equipo deba jugar en el exilio durante todo un mes. Llega la NFL. Dinero. El equipo pierde y pierde, dilapida su ventaja sobre el Barça y entra en crisis.

MBAPPÉ PIDE CALMA. Kylian Mbappé logra un poker de goles ante el Olympiacos, en Atenas, a finales de noviembre, y pide “proteger al entrenador”. “Debemos estar juntos”, ruega, como si no lo estuvieran ¿verdad?

EMPIEZA EL SERIAL MBAPPÉ. El francés logra un doblete, ante el Talavera (2-3), pero se lesiona. Empiezan las críticas por el bajo rendimiento de ‘Vini’ y Bellingham; Huijsen se desvanece y Mastantuono no está. Mbappé recaería en Navidad y, al final, se sabría que, en lugar de diagnosticarle una lesión en su rodilla izquierda, los médicos le dicen que no tiene nada basándose en una radiografía de su rodilla derecha, la sana.

ENDRICK, CEDIDO. Como le sobran futbolistas o quieren reducir los líos, ceden a Endrick al Olympique de Lyon, donde le dan el dorsal 9. El Real Madrid despide al brasileño con un comunicado de 141 caracteres. Pasados unos meses de gloria, Endrick afirma, tras un 4-2 ante el Rennes y gol suyo, que no quiere volver al Real Madrid.

Dani Carvajal (d) en el banquillo del Real Madrid en el partido contra el Levante. / EFE/ Javier Lizón

DESPIDEN A ALONSO. 12 de enero, el Real Madrid despide, con un comunicado de 533 caracteres, no más, a Xabi Alonso, al que fichó por tres temporadas. Tras 34 partidos (24 victorias, 4 empates y 6 derrotas), le agradecen, probablemente también con el visto bueno de ‘Vini’, “la dedicación y le desean mucha suerte en esta nueva etapa de su vida”.

ARBELOA, MADRUGA. Los medios de comunicación de Madrid, especialmente ‘El Chiringuito’ del amigo de Florentino Pérez, empiezan a vender el fenómeno Álvaro Arbeloa. ¿Cuál es su mérito? Llega cada día a las 06.48 horas a Valdebebas. Y, ¡menuda sorpresa! hay cámaras de TV esperándole.

EL EQUIPO DE ‘FLO’. Arbeloa refuerza, con la satisfacción de ‘Flo’, su ‘staff’ personal con la recuperación de dos marginados. El preparador físico italiano Antonio Pintus vuelve a mandar y el doctor croata Niko Mihic, dos protegidos del presidente, se hace cargo de la parte médica.

DEBUT DESASTROSO. Eso sí, Arbeloa debuta con un fracaso total, siendo eliminado de la Copa por el Albacete, en el Carlos Belmonte (3-2), con Vini en el equipo y Mbappé reservado. “Yo soy el máximo responsable de esta derrota”, empieza a maltratarse Arbeloa. “Yo decido la alineación, decido cómo se juega y decido los cambios”.

PITADA EN EL BERNABEU. El Levante visita el Santiago Bernabéu y, antes de empezar el partido, se produce la pitada del siglo e, incluso, gritos de “¡Florentino, dimisión!” Los más pitados son Vini y Bellingham. El único ovacionado, cuando suena su nombre en la megafonía del estadio, es Gonzalo, que acabaría desapareciendo, como los otros jóvenes, del equipo titular.

ARBELOA, A LO SUYO. El asunto empieza a calentarse. Ya ha habido demasiados incendios. Y Arbeloa sale al paso de todos. “El arrepentimiento es un callejón sin salida”, lanza el técnico. “Ya les he dicho a los jugadores que me voy a equivocar, pero que aprenderé de mis errores y aprenderé el camino para ganar”.

LA NOCHE DE BELLINGHAM. 20 de enero, el Real Madrid golea (6-1) al Mónaco, Bellingham marca el sexto gol y no se le ocurre otra forma de celebrarlo que empinando el codo. ¿Razón?, los aficionados dicen que sale de noche, que bebe, que está todo el día de fiesta. “Fue una dedicatoria en broma para los aficionados. Estas cosas o te las tomas a broma o les envias un abogado”, declara a TNT Sports.

Vinicius protesta a Xabi Alonso por su sustitución en el Real Madrid - Barça del 26 de octubre de 2025 / Valentí Enrich

EMPIEZA EL SERIAL CARVAJAL. ¡Uf!, hasta aquí hemos llegado sin explicar el ‘serial Carvajal’, uno de los pocos, bueno, el único futbolista español del Real Madrid que tiene aspiraciones de ir al Mundial. Y, no vean, cero minutos en Mestalla. Y, al acabar el partido, se le ve hablando con Pintus, se supone que maldiciendo a Arbeloa, digo.

CENA DE CONJURA. El ruido empieza a ser ya ensordecedor y Florentino Pérez y los habitantes de la planta noble ni se inmutan. Los futbolistas, por si acaso, hacen una cena de conjura, en el restaurante 61. Al acabar, Asencio y Courtois, entre otras figuras, dicen que están “más unidos que nunca”.

MÁS DERROTAS. Derrota en Pamplona, se lesiona Mbappé, adiós al liderato y, luego, pierden también en Getafe. ¡Uf!, esto empieza a tener una pinta horrible, pero nadie levanta la voz ni toma decisiones para enmendar el rumbo.

LA IRONIA DE ARBELOA. Antes de eliminar a todo un Manchester City, el Real Madrid gana en Vigo (1-2) con un racimo de canteranos, como son Thiago Pitarch, Palacios, Manuel Ángel o Gonzalo, que ya había sido la estrella y Pichichi del verano en USA. Y a Arbeloa no se le ocurre otra cosa que decir “estoy muy feliz por la gente que ha querido venir”.

LISTA DE DESERTORES. Las inoportunas, o no, frases de Arbeloa, pues todo el mundo tiene claro que su discurso fue un torpedo a la línea de flotación del vestuario, provocan una caza de brujas para intentar averiguar quién se borró del desplazamiento a Vigo. Y, sí, hubo quien no quiso ir.

AMOR EN PARÍS. Y llegamos al 12 de marzo y se produce la primera escapada (descarada) a Mbappé, lesionado, a París con Ester Expósito, su nueva pareja. Y eso que se estaba tratándose de un supuesto esguince en su rodilla derecha ¿o era la izquierda?

ADIOS A LOS CANTERANOS. Arbeloa va recuperando ‘galácticos’, es decir, los futbolistas que quiere ver Florentino en el equipo titular y el ‘mister’ empieza a relegar a Thiago, Gonzalo, Palacios, Manuel Ángel, Diego Aguaso, Dani Yáñez…con la sorpresa de todo el madridismo, que se había llevado una alegría al verlos jugar en el equipo grande.

Mbappé y Ester Expósito, en Italia / EL PERIÓDICO

¿MOURINHO, DE VERDAD? Se abre otro melón, otro serial, el de José Mourinho. Mbappé, que se atreve a todo y no tiene límite en cuanto a descaro, da un ‘like’ a un post que vincula al entrenador portugués con el Real Madrid. Y, cuando le preguntan a Arbeloa por ese 'like', el 'míster' lanza otra de sus graciosas (o no) frases: “Que le dé ‘likes’ a Mourinho o a Julia Roberts, a quien quiera”.

AHORA TOCA CEBALLOS. El creativo centrocampista blanco no es convocado para el partido, en La Cartuja, ante el Betis. Le preguntan al técnico blanco por esa notable ausencia: “Traigo a los que considero oportuno”. A los pocos días, Ceballos desliza en los medios que “no quiero tener más relación con el entrenador”. Haciendo amigos.

MBAPPÉ, DE FIESTA. Se publican un montón de imágenes (de comprometedoras, nada, cobradas) de una segunda escapada de Mbappé con Ester Expósito, esta vez a Cerdeña. El escándalo ya es descomunal y el francés inventa un nuevo modo de salir al paso. Su entorno, no él, habla con la agencia AFP, que asegura que “el periodo de recuperación de Mbappé está gestionado estrictamente por el club”. Más fiesta. Más risas.

EMPIEZAN LOS TORTAZOS. Se sabe, porque en el Real Madrid actual ya se sabe todo, todo se filtra, todos se odian, que Rudiger y Carreras llevan meses picándose e increpándose en los entrenamientos. Rudiger le dio un tortazo a Carreras, en febrero, y, ahora, han tenido que separarlos los compañeros.

VALVERDE, AL HOSPITAL. Lo de Fernando Valverde y Aurélien Tchouaméni ya es de juzgado de guardia. O casi. Primero, se engancharon en un entrenamiento y, como Arbeloa no hizo nada, el típico “sigan, sigan” arbitral, al día siguiente se liaron a tortazos. Se debieron llevar al uruguayo al hospital. Valverde tuvo el valor de decir que había chocado con una mesa en el vestuario.

RASCARSE EL BOLSILLO. El ‘señor Real Madrid’, que ya llega tarde, desmiente descaradamente a Valverde, que, como Tchouaméni, recibe una multa de 500.000 euros. Es decir, no fue la mesa, fue una pelea barriobajera. Muy del actual Real Madrid, sí.

Desolación en los jugadores del Real Madrid, tras ser eliminados de la Copa. / Associated Press

MBAPPÉ SE PARTE DE RISA. En el fragor de la batalla, es decir, con el vestuario en llamas, pillan a Mbappé saliendo de la Ciudad Deportiva de Valdebebas partiéndose de risa. ¡Qué le van a contar a él, que vive una vida paralela, que tiene su propio micromundo! Pues eso, pelillos a la mar.

Y LLEGAN AL CAMP NOU. Y, a las puertas del Spotify Camp Nou, Arbeloa, que como Florentino Pérez, ya no sabe qué decir ni hacer, va y dice que está “muy orgulloso de Valverde y de Tchouaméni, que representan muy bien al Real Madrid y se merecen que pasemos páginas”.

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Pues eso, el Real Madrid visita el Sportify Camp Nou intentando pasar página, pero no de su segundo ‘nadaplete’ consecutivo, no, no, sino de estos 30 ridículos, muy alejados de la historia y gloria del club capitalino.