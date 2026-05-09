El último lío de Aubameyang: rocía con un extintor a un medallista mundial "para animar el ambiente"

El futbolista gabonés Pierre-Emerick Aubameyang, a sus 36 años, continúa protagonizando algún lío que otro mientras va agotando su carrera deportiva. El último ha sido especialmente grotesco. Según avanzó el diario L'Équipe, el delantero roció con un extintor a un ejecutivo de la dirección deportiva del Olympique de Marsella, Bouabdellah Tahri, quien fuera bronce mundial de 3.000 obstáculos. El Marsella ha suspendido al atacante, que no podrá participar en el partido de este domingo en el campo del Le Havre.

Los hechos ocurrieron en la ciudad deportiva marsellesa de la Commanderie durante la noche del jueves, donde el equipo se mantenía concentrado. Según el diario francés, Aubameyang, junto a una decena de compañeros de equipo, estuvo recorriendo las habitaciones de la residencia hasta que acabó rociando con el extintor a Tahri, que era precisamente quien estaba vigilando que se respetaran los horarios de descanso. Resultaron dañados efectos personales del exatleta, así como su cama. Según las fuentes consultadas por L'Équipe, Aubameyang sólo pretendía "animar el ambiente".

Las excusas no fueron suficientes para el presidente interino del Olympique de Marsella, Alban Juster, y el futuro presidente, Stéphane Richard, que trataron de entender qué había ocurrido en la ciudad deportiva y qué llevó a una de sus estrellas a ese tipo de vandalismo.

Incidentes

Aubameyang, quien fuera delantero del Barça en el segundo tramo de la temporada 21-22 ofreciendo además un gran rendimiento (cómo olvidar sus celebraciones a lo Dragon Ball), ha protagonizado varios incidentes durante su carrera. Especialmente sonados fueron sus choques con Mikel Arteta en el Arsenal, hasta que el técnico español optó por deshacerse de él ante sus continuos retrasos y presuntas faltas de respeto. Llegó a quitarle la capitanía. En Barcelona pudo centrarse en su acierto goleador, aunque se llevó una mala experiencia en agosto de 2022 cuando un grupo de encapuchados asaltó su domicilio, siendo incluso golpeado junto a su mujer ante sus hijos.

El pasado mes de enero, y después de que la selección de Gabón fuera eliminada de la Copa de África de Marruecos y tras perder los tres partidos de la fase de grupos, el gobierno gabonés decidió excluir a Aubameyang. El ministerio de Juventud, Deportes, Difusión Cultural y Artes consideró "deshonrosa" la actuación de su selección en el torneo.

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El Olympique de Marsella, mientras resuelve el problema, es séptimo de la Ligue 1, fuera de los puestos europeos.