El tridente del Barça se transforma: Lamine Yamal aguanta ante el bajón de Lewandowski y Raphinha

El tridente, como la energía, se transforma. El del Barça. La arrolladora tripleta que formaron Lamine Yamal, Lewandowski y Raphinha se ha convertido en una delantera en la que sus titulares han faltado en muchos partidos por lesión. La menor producción goleadora que han suministrado no ha sido suficientemente compensada por sus recambios.

Tal vez ahí radique la explicación, o una de ellas, a la pérdida de gol del equipo azulgrana, que se ha manifestado en los torneos eliminatorios más que en la Liga. Cayó en la semifinal de Copa cuando el año pasado ganó el título en la final al Real Madrid y se despidió de la Champions en los cuartos de final ante el Atlético mientras que en la anterior fue apeado por el Inter de Milán en la semifinal.

El Barça de la temporada anterior marcó 174 goles en 60 partidos, lo que arroja una media cercana a los tres goles por partido (2,9). El actual, con siete partidos menos disputados -faltan cuatro jornadas de Liga-, ha alcanzado los 138 tantos en 53 partidos: 36 menos, y un promedio rebajado a 2,6 goles por partido.

Ferran y Fermín, el autor y el pasador del 0-2 del Barça ante Osasuna en El Sadar. / Dani Barbeito / SPO

El promedio goleador del equipo ha descendido tres décimas (de 2,9 goles por partido a 2,6).

El recurso de Fermín

El bajón de Lewandowski y de Raphinha es evidente en el suministro de goles y de asistencias. Se ha rebajado a la mitad de un año a otro. Ha socorrido al equipo, fundamentalmente, Fermín López, que ha disparado su aportación en goles (de 8 a 13) y su intervención sea marcando o asistiendo (de 18 a 30 goles).

Imagen de los goles del Barcelona

El valor multidisciplinar de Fermín se resume en las dos últimas victorias que han apuntalado las aspiraciones por el título. Marcó un gol en Getafe y dio una asistencia en Pamplona. Lo mismo puede decirse de Marcus Rashford, el recambio del tridente que se contrató el pasado verano: goleador en Getafe y asistente en El Sadar.

En el caso de Lewandowski, que ha estado de baja cuatro partidos como en el curso anterior, aparece la particularidad de que ha pasado más tiempo en el banquillo. De ser un titular indiscutible (47 apariciones en la alineación) a repartirse el puesto con Ferran (24 titularidades).

Lamine Yamal y Raphinha celebrando el primero de los goles azulgrana durante el partido de vuelta de los octavos de final ante el Newcastle. / JORDI COTRINA / EPC

Raphinha, intermitente

El retroceso de Raphinha sí puede atribuirse directamente a los frecuentes problemas físicos que le han afectado: una rotura en el bíceps femoral izquierdo en octubre con recaída, una lesión en el aductor derecho en febrero y otra rotura en el bíceps femoral derecho en abril han reducido los 34 goles que aportó a 18, y su impacto en 60 goles (con el añadido de las asistencias) a 27. Raphinha intervino, él solo, en un tercio de los goles de la pasada campaña.

El más joven de todos, en cambio, ha sido el más estable. Y también le han maltratado las lesiones, como la presente, que le impide participar en la recta final de la temporada. Los 18 goles que celebró Lamine Yamal se han elevado a 24, a cambio de dar una asistencia menos. El salto se explica con los seis penaltis que ha transformado (de siete lanzados). El poste izquierdo de la portería de Gazzaniga (Girona) le negó el pleno.

Raphinha intervino en un tercio de todos los goles del curso anterior (60 de los 174), pero en este curso ha sufrido tres lesiones.

Lamine Yamal cae en la jugada que supuso el penalti y la lesión durante el partido de liga entre el FC Barcelona y el Celta. Transformó el penalti y se retiró. / JORDI COTRINA / EPC

10 veces juntos en la alineación

Su incidencia global ha sido similar. Una lectura indica que ha hecho un sobreesfuerzo para mantener el mito del tridente, ya que se perdió cinco partidos cuando sufrió la pubalgia a principios de temporada, y ahora lleva dos ausente después de despedirse con penalti, gol y lesión frente al Celta. Otro análisis invita a asegurar que esos números no hacen más que avalar su progresión futbolística, borradas ya las sospechas del dubitativo comienzo.

El titularísimo tridente sólo ha coincidido en 10 alineaciones de las 53 que ha pensado Hansi Flick. Ni una quinta parte. Nueve se ganaron y uno (el de Newcastle, el de octavos) se empató. Sólo han coincidido marcando los tres en dos partidos: en el 4-1 sobre el Copenhague y el 7-2 al Newcastle.

El valor de Fermín y Rashford se resume en los dos últimos partidos: marcaron los dos goles de Getafe y dieron las asistencias de los dos de Pamplona.

Lewandowski remata de cabeza frente a la oposición de Le Normand en el último partido ante el Atlético de la Champions. / Valentí Enrich / SPO

Rashford eleva el listón

El año pasado compartieron espacio en 37 de los 60 partidos: más de la mitad. La ausencia de cada uno se ha ido compensando con los jugadores de la segunda unidad. Aunque Ferran está ya en la primera, por cuanto ha jugado más que Lewandowski. Pese a la crisis que atravesó Ferran durante dos meses y una breve lesión, ha marcado un gol menos pero ha participado en cuatro más con sus pases.

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Rashford sí que ha elevado el listón, como se esperaba desde que se negoció su cesión. El futbolista inglés ha multiplicado las prestaciones que ofreció Ansu Fati con su rendimiento. Lo mismo puede decirse de Roony Bardghji, con menos rotundidad, respecto a Pau Víctor.