El sudafricano Yurav Premlall asombra en el Estrella Damm Catalunya Championship y acaricia el título

Salvo debacle máxima en la última jornada, el sudafricano Yurav Premlall, de 22 años, tiene al alcance de la mano el Estrella Damm Catalunya Championship, del DP World Tour. Si su segunda jornada resultó sobresaliente, con ocho golpes bajo el par, este sábado deslumbró bajo la lluvia y clavó en el marcador un increíble -9 para un total de -19. Nadie le puede toser en el Real Club de Golf El Prat. El italiano Stefano Mazzoli es quien está más cerca, a cinco golpes.

Premlall protagonizó una vuelta inmejorable, con diez birdies y un solo bogey y estableció un récord del campo. Considerado una de las jóvenes promesas del golf africano, Premlall, 598 en el ránking mundial, afrontó tercero la penúltima jornada a un golpe de los colíderes, Mazzoli y el danés Lucas Bjerregaard. Y la acabó en lo más arriba después de una actuación asombrosa.

En los primeros hoyos, la igualdad se mantuvo en la cabeza, pero la regularidad de Premlall y los fallos de sus rivales le permitieron ir escalando en la cabeza hasta tener una diferencia de cuatro golpes a falta de los últimos hoyos sin que la lluvia le perjudicara.

Con una solidez inusitada con el putt para un golfista tan joven, el sudafricano, de raíces indias, dio un recital desde el green, con seis ‘birdies’ en los últimos diez hoyos, lo que le recompensó con el récord del campo y un cheque de 50.000 dólares (unos 42.500 euros).

Buena actuación de López-Chacarra

Con el acelerón de Premlall, el pelotón español quedó sin opciones de aspirar a la victoria en casa. Los mejores clasificados son Eugenio López-Chacarra y Alejandro del Rey, con -9 y en el noveno puesto empatados, seguidos por Iván Cantero, con -8, y Nacho Elvira, con -7. López-Chacarra fue uno de los mejores de la de la jornada con 67 golpes, cinco bajo el par del campo, y se puso cerca de la cabeza después de encadenar tres ‘birdies’ entre el octavo y el décimo hoy, pero un ‘bogey’ en el penúltimo le frenó.

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Uno de los protagonistas de la jornada fue el inglés Andrew Johnston, que logró un hoyo en uno en el 13, un par tres.