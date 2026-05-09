Manolo González, abatido: "Quedan tres balas, dos en casa; aquí no hay miedo, pero preocupa"

Con el gol del inglés Tyrhys Dolan, con más de media hora por jugar, el Espanyol estaba prácticamente salvado. Ese 0-1 no solo podía romper la mala racha de 2026, ahora ya de 18 partidos sin ganar, sino que colocaba al equipo de Manolo González con 42 puntos, el límite entre respirar o ahogarse. Pero se dejó remontar por el Sevilla con dos acciones que reclamaban mayor contundencia defensiva. Le quedan tres partidos que jugará con el cuchillo en el cuello.

Todo eran lamentos tras el encuentro. Lamentos por la fragilidad defensiva cuando el momento reclamaba firmeza y aprensión por lo que queda por delante para mantenerse en Primera División. El reto inmediato es un Athletic que no se juega nada este miércoles. Después toca un desplazamiento al campo del Osasuna y concluye la temporada en Cornellà ante la Real Sociedad.

Los jugadores del Sevilla celebran la victoria del equipo sevillista al final del partido de LaLiga entre el Sevilla y el Espanyol, este sábado en el estadio Sánchez Pizjuán de Sevilla. / José Manuel Vidal / EFE

"Quedan tres balas y dos en casa. Lo único positivo es que dependemos de nosotros, tenemos que ganar como sea", manifestó Manolo en una corta rueda de prensa. Su desbordante energía habitual estaba sin pilas. Aún no había podido digerir el desenlace de un partido que casi tuvo ganado.

"Dos errores de bulto"

"No puedes hacer un partido defensivo completo y cometer dos errores de bulto como los que hemos hecho. No tienen explicación estos dos errores, no lo puedes conceder en Primera División", manifestó Manolo. "Hemos defendido de forma horrible en dos acciones. Hemos defendido a muy buen nivel todo el partido menos esas dos", insistió el técnico espanyolista. "Le hemos dejado entrar hasta la cocina", había apuntado antes Edu Expósito sobre el gol del empate de Andrés Castrín, un central poco acostumbrado a las excursiones ofensivas.

Edu Exposito lamenta el segundo del Sevilla ante el Espanyol. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

"Hay que recuperarse en estos días y el miércoles saldremos a morir al estadio", apuntó Manolo. "¿Miedo?", le preguntaron. "Miedo, no, pero preocupa, claro. No merecemos esto. Aquí no hay miedo, aquí hay que trabajar y levantarse para competir al máximo nivel", agregó. "Nos vamos a dejar la vida. Llevamos muchas jornadas sin ganar pero no me puedo caer. Ni el equipo puede", apuntaló Expósito.

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Seis puntos de los últimos 54 en juego ha logrado el Espanyol, que no gana desde diciembre, precisamente ante el Athletic, su rival de esta semana. La dinámica no invita a nada bueno. La ansiedad se cuela ya por cada agujero de las dependencias del RCDE Stadium y sus gradas.