La postura de Flick cuando hay un conflicto en el Barça: "Aquí lo hablamos"

Era la antesala del clásico y Hansi Flick se sentó en la sala de prensa como cualquier otro día en la oficina. Aparentemente, igual que en los 53 anteriores. Lo que fue distinto a todas las precedentes fue que tuvo que responder a más preguntas del rival que de su propio equipo. Y no por cuestiones deportivas, sino por el alud de incidentes que acumula.

La situación deportiva del Barça y el Madrid, en el duelo definitivo de la Liga es radicalmente distinta. Como lo es, o acaso por ello, el ambiente del vestuario. El del Barça es idílico, "fantástico", sin negar que pueda surgir algún conflicto eventualmente, porque es algo inherente "al fútbol y la vida en general".

"Todos somos humanos, todos cometemos errores, pero al final es cómo reaccionas ante estas situaciones", antepuso Flick. "Lo mejor es comunicarse e ir todos en la misma dirección. Cuando pasa una cosa de este estilo aquí lo hablamos", explicó.

Gavi, Raphinha y Christensen bromean en el entrenamiento de este sábado. / Valentí Enrich / SPO

La crisis interna del Madrid refuerza la gestión interna de Flick con sus jugadores, aunque parte con una ventaja: muchos de sus jugadores se conocen desde niños y han tejido sólidos lazos de relación entre ellos. A principios de temporada se habló de un conflicto entre Fermín y Gavi del que nada más se supo. "Yo intento hablar y escuchar lo que piensan, y creo que tenemos una muy buena comunicación, que es muy importante".

Juanito y los valores

Flick no quiso responder, sin embargo, a la apreciación de Álvaro Arbeloa respecto a que Juanito era el futbolista del Real Madrid que mejor representaba los valores del club. Sabía quién era Juanito, porque el ahora técnico era componente de la plantilla del Bayern de Múnich cuando en una semifinal de la Copa de Europa, en Múnich, el delantero madridista pisoteó la cabeza de Lothar Mathhaus mientras estaba tendido en el suelo. Manolo Sanchis, por detrás, pisó el tobillo al futbolista alemán.

"Juanito no se equivocó nunca", llegó a decir Arbeloa. Flick no tenía concoimiento de lka apreciación de su colega. "No sé qué decir", musitó Flick, que sí que evitó un posible foco de discordia.

Canteranos y cracks

Tan importante es conservar la concordia en el vestuario como haber conseguido que el Barça esté en disposición de revalidar el título de Liga ante el Madrid de Kylian Mbappé, "uno de los mejores jugadores del mundo". Avisó Flick que "falta dar el último paso" y que espera que se dé en el Camp Nou, con la grada repleta de culés ansiosos por el alirón.

Noticias relacionadas

El éxito del Barça, se produzca este domingo o en cualquiera de los siguientes tres partidos, reside en la enorme presencia de futbolistas canteranos, "aunque también tenemos jugadores de primera clase mundial". De ahí que el equipo haya seguido una progresión constante. Ante un Madrid hipertenso se trata, ni más ni menos, de "centrarnos en nosotros mismos, en hacer nuestro juego con nuestro estilo".