El pódcast de EL PERIÓDICO
El pódcast de EL PERIÓDICO | Madrid se quema: la crisis reputacional del Real y la eliminación del Atlético
Además: Javier Cercas explica el procés en 90 segundos, Vito Quiles, Berto Romero, Albert Boadella y la inefable Lola Lolita
Dónde escucharlo
'El pódcast de El Periódico' se publica cada fin de semana y se puede escuchar en las plataformas iVoox, Spotify, Podimo, Google Pódcast, Amazon Podcasts o Apple Podcasts.
Equipo
Idea: Albert Sáez.
Estudio de grabación: Manolita Studios.
Voz en off: Mercè Torrents.
Guión, edición y realización: Sergi Mas.
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