El pódcast de EL PERIÓDICO | Madrid se quema: la crisis reputacional del Real y la eliminación del Atlético

Además: Javier Cercas explica el procés en 90 segundos, Vito Quiles, Berto Romero, Albert Boadella y la inefable Lola Lolita

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