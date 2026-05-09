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El pódcast de EL PERIÓDICO

El pódcast de EL PERIÓDICO | Madrid se quema: la crisis reputacional del Real y la eliminación del Atlético

Aurelien Tchouameni y Federico Valverde del Real Madrid CF

Aurelien Tchouameni y Federico Valverde del Real Madrid CF / Oscar J. Barroso / Europa Press

Sergi Mas

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Barcelona
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Además: Javier Cercas explica el procés en 90 segundos, Vito Quiles, Berto Romero, Albert Boadella y la inefable Lola Lolita

Contenido de la playlist de Megaphone.

Dónde escucharlo

'El pódcast de El Periódico' se publica cada fin de semana y se puede escuchar en las plataformas iVooxSpotifyPodimoGoogle PódcastAmazon Podcasts o Apple Podcasts.

Equipo

Idea: Albert Sáez.

Estudio de grabación: Manolita Studios.

Voz en off: Mercè Torrents.

Guión, edición y realización: Sergi Mas.

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