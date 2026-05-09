Espectáculo global inédito
El Mundial 2026 tendrá tres ceremonias de apertura en tres países con Katy Perry, J Balvin y Michael Bublé
La FIFA prepara espectáculos paralelos en México, Canadá y Estados Unidos con un despliegue musical sin precedentes
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La FIFA anunció este viernes que México, Estados Unidos y Canadá tendrán tres ceremonias históricas para la inauguración del Mundial 2026, con una amplia gama de artistas internacionales entre los que destacan el colombiano J Balvin, la estadounidense Katy Perry y el canadiense Michael Bublé.
"La Copa Mundial de la FIFA es un momento que el mundo comparte, y eso comienza con la forma en que la inauguramos, comenzando en la Ciudad de México y continuando en Toronto y Los Ángeles. Estas ceremonias unirán la música, la cultura y el fútbol de una manera que refleje tanto la individualidad de cada nación como la unidad que define este torneo", afirmó Gianni Infantino, presidente de la FIFA, a través de un comunicado.
Ceremonia en México
El jueves 11 de junio, el Estadio Azteca, que se convertirá en el único en la historia en albergar tres inauguraciones de la Copa del Mundo, abrirá el torneo con el partido entre México y Sudáfrica.
Antes será el escenario de una celebración llena de sonido y color en la que participarán los mexicanos Alejandro Fernández, Belinda, Lila Downs, Los Ángeles Azules y Maná; el colombiano J Balvin, el venezolano Danny Ocean y la sudafricana Tyla.
México será el primer país del torneo en inaugurar esta trilogía de ceremonias de apertura, que continuarán en Canadá y Estados Unidos.
"Ésta es una forma poderosa de comenzar una celebración verdaderamente global", agregó Infantino.
Canadá
Canadá, por su parte, realizará su ceremonia de apertura el 12 de junio antes del partido entre su selección y la de Bosnia y Herzegovina, en Toronto.
Entre los artistas contemplados para este espectáculo aparecen Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince.
Estados Unidos
El mismo día, Estados Unidos iniciará su participación en la justa ante Paraguay en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California.
Los artistas programados para esta ceremonia son Katy Perry, el rapero Future, el DJ Sanjoy, Lisa, de Blackpink, y la cantante paraguaya Marilina Bogado.
Estos talentos darán vida al Álbum Oficial del Mundial de la FIFA 2026, en el que también participará la colombiana Shakira, quien, junto al cantante nigeriano Burna Boy, se encargará de interpretar la canción 'Dai Dai'.
La justa mundialista contará con 104 partidos en 16 ciudades sede; arrancará el jueves 11 de junio en la Ciudad de México y culminará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de New Jersey, en Nueva York.
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