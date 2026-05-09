Marc Márquez no correrá en Barcelona al operarse de su pie y hombro derecho

Marc Márquez (Ducati), de 33 años, ganador de 99 grandes premios, nueve veces campeón del mundo de motociclismo, no estará ni mañana (domingo, 14.00 horas, DAZN) en la salida del Gran Premio de Francia, que se disputa en Le Mans, ni la próxima semana en el Circuit de Barcelona-Catalunya, donde se desarrollará el Gran Premio de España, ya que, hoy, ha sufrido una caída feísima, en la carrera al ‘sprint’, que ha ganado magistralmente, el madrileño Jorge Martín (Aprilia), en la que se ha roto el quinto metatarsiano de su pie derecho.

“La verdad es que ya habíamos decidido que me operaría, de nuevo, del hombro derecho nada más acabar la carrera del domingo en Barcelona, saltándome el test del lunes”, comentó el mayor de los Márquez Alentá a Izaskun Ruiz y Pol Espargaró de DAZN. Marc explicó que su irregularidad en este inicio de temporada se debía, fundamentalmente, a la extraña sensación que tenía en su hombro derecho, del que se creía totalmente recuperado tras su lesión en Indonesia, una vez coronado campeón del mundo en Japón, el pasado año.

“Cuando acabó la carrera de Jerez acudí a los médicos y, bueno, ya sabes, no siempre te encuentran lo que tienes, pero esta vez descubrieron que el tornillo del hombro presiona el nervio, lo irritaba y yo tenía una sensación rarísima: en el gimnasio no notaba nada, tenía fuerza, mejoraba mi condición física, pero, cuando llegaba al circuito y me subía a la MotoGP, notaba una deficiencia tremenda”, siguió explicando Marc. “La razón, según los doctores, es que, en posición de MotoGP, que no es, desde luego, la misma que tengo cuando practicó motocross, ese obstáculo del tornillo se nota muchísimo”.

Marc Márquez, con el tornillo de su hombro derecho afectándole el nervio, ha logrado, hoy, en la Q1 el récord de Le Mans. "Sé cómo se hace, no se me ha olvidado pilotar, pero ahora, por fin, sé cual era el problema de mi irregular rendimiento".

Márquez reconoció, lógicamente, que ya que debía entrar en el quirófano para fijar el quinta metatarsiano de su pie derecho, se operará también del tornillo del hombro. “¿Tiempo de recuperación?, no tengo ni idea. Los médicos dicen que lo del tornillo del hombro puede ir rápido, pero cuando afecta al nervio, a los tendones, a los músculos, nunca se sabe. No sé, veremos”.

Marc Márquez llega a su camión, ayudado por José Luis Mártinez, su asistente, y el doctor Ángel Charte. / MOTOGPTV

La estrella del ‘team’ Ducati Lenovo reconoció que él no es de quejarse, pero estaba claro que, por fin, sabe por qué no rendía con regularidad en este arranque de temporada. “He llegado a pensar que estaba bloqueado mentalmente, pero, bueno, ahora ya sabemos qué ocurre y, por suerte, tiene remedio”.

Y, sí, con su sinceridad habitual, Márquez reconoció que ni siquiera él se explica cómo ha podido competir así hasta ahora. “Es más, ya lo habéis visto hoy, he logrado el récord de Le Mans (1.29.288 minuos) en la Q1, pues cuando me pongo, me pongo. Sigo siendo rápido, mi cabeza me va muy rápida y, desde luego, no se me ha olvidado pilotar, pero, eso, no soy constante y ahora sé que es por ese tornillo, por ese nervio oprimido, que te falla cuando menos te lo esperas”.

El nueves veces campeón del mundo aprovechara, en las próximas horas, que tiene que operarse de la fractura del quinto metatarsiano de su pie derecho, para solucionar el problema del tornillo de su hombro derecho.

Y, sí, en esa condiciones, cuando, hoy, Márquez ha querido cambiar, bruscamente, la trayectoria de su moto, ha pisado la línea blanca de Le Mans y ha perdido el control de su Ducati. “Repito, no acababa de entender por qué no podía pilotar como siempre. Por eso insistía en que la moto iba bien, era yo, desde luego, era yo. Y, en ese sentido, insisto, he tenido suerte de que los doctores han reforzado mi pensamiento de que no era un bloqueo mental sino algo físico, algo operable”.

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Y cuando se despidió, muy emocionado, de Izaskun Ruiz y Pol Espargaró, ambos le desearon una pronta recuperación, Márquez le agradeció el gesto y, a continuación, dijo “ya sabéis que no soy muy de llorar y, si tengo que llorar, lloro con los míos”.