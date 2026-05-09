El City presiona al Arsenal con un contundente triunfo sobre el Brentford (3-0)

El Manchester City no renuncia a la Premier. Una victoria convincente sobre el Brentford (3-0), con goles de Doku, Haaland y Marmoush, sitúan al equipo de Pep Guardiola a dos puntos del Arsenal a falta de tres jornadas. El cuadro de Mikel Arteta depende de sí mismo, pero por si acaso el City cumplió esta vez, a diferencia del pasado lunes, cuando empató ante el Everton, un resultado que puede resultar decisivo en el desenlace.

Le costó al City tumbar el bloque del Brentford, que aspira a ocupar posiciones europeas. Hasta bien entrada la segunda parte no deshizo el empate a cero. Cómo no, volvió a ser Doku quien rompiera el entramado defensivo con una acción marca de la casa: cruzó en paralelo a la portería al borde del área, amagó con el disparo y cuando finalmente cargó la pierna el balón acabó en la escuadra alejada. Una jugada muchas veces vista esta temporada. Un delantero rápido y feroz. Y muy en forma.

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Jeremy Doku, en acción en el encuentro del City contra el Brentford de la Premier. / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Con el marcador inaugurado, todo fue cuesta abajo para los de Manchester. Haaland marcó un tanto feo, a trompicones, que aseguró el triunfo, y el egipcio Marmoush aprovechó una asistencia del noruego para incrementar la cuenta realizadora del equipo. Cabe recordar que en caso de empate en puntos, la diferencia de goles inclina la balanza. En estos momentos el conjunto londinense, finalista de la Champions, cuenta con una diana de ventaja. Solo una. Emocionante final de la Premier.