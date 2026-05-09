El Barça suma una cómoda victoria sobre el Burgos sin necesidad de exprimirse

Despedido de Europa y enfocado en la Liga Endesa, el Barça ha encarrilado tres victorias seguidas que han de permitirle alimentar sus ilusiones que empiezan, en primer lugar, por mejorar el cuarto puesto al que escaló tras batir al Baskonia a domicilio. Un Burgos que mira por sobrevivir en la categoría no creó problemas más allá del 0-2: así de frágil se mostró ante el quinteto de Xavi Pascual, de suficiente entidad, pese a las bajas, para aniquilar las pretensiones visitantes antes del descanso.

El Burgos empezó el partido defendiendo en zona y Kevin Punter la destruyó con 9 puntos y una perfecta ejecución de los tiros. Con la cómoda ventaja adquirida (29-15) ante la única oposición del efímero exazulgrana Raulzinho Neto -dos partidos, dos lesiones sufrió el base brasileño en el Palau-, el control del juego pasó a manos de gente necesitada de minutos y confianza.

Gente como Juan Núñez y Youssoupha Fall. El Barça necesita que sean relevantes en el tramo final ante los frecuentes problemas físicos de Tomas Satoransky y Jan Vesely, aparte de Will Clyburn, cuya dolencia parece acotada. Núñez dirigió con aplomo y supo encontrar a sus pívots con magníficos pases, condicionado como estaba Marcos con dos personales muy prematuras.

Juan Núñez frente a Raulzinho Neto durante el Barça-Burgos. / Valentí Enrich / SPO

55-35 en el descanso

No podía aspirar el Burgos a sorprender a un Barça que solo tiene que afrontar al último tramo de la liga regular y entrar en buenas condiciones a las eliminatorias. El conjunto burgalés sobrevive por encima del descenso y las guerras que pudiera ganar serán ante otros rivales.

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Demasiado endeble se mostró en todos los sectores y en todas las facetas, especialmente llamativa la diferencia en los puntos (55-35) y en los rebotes (24-10) en el descanso. Un paréntesis que interrumpió el ritmo anotador azulgrana y permitió reaccionar al Burgos, sin cambiar el futuro signo del encuentro. La ventaja local se incrementó y luego se redujo, producto de la distensión. El acercamiento castellano lo controló Pascual con un tiempo muerto y la entrada de Punter y Fall para que sacaran provecho de los pases de Núñez.

Juani Marcos se duele de un golpe en la rodilla izquierda ante la preocupación de Xavi Pascual. / Valentí Enrich / SPO